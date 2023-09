Google Pixel 8 telefonid ja Pixel Watch 2 ilmusid ametlikus teaservideos

By

Enne oma oktoobris toimuvat ametlikku lansseerimisüritust on Google andnud meile ametlikus tiiservideos lühiülevaate oma tulevastest Pixel 8 telefonidest ja väga oodatud Pixel Watch 2-st. Teaservideo esitleb seadmete tagaosa ja külgi, pakkudes pilguheite disainile. Uue riistvarakomplekti maandumisleht vihjab ka tulevasele.

Google'i sõnul on Pixel 8 telefonidel seni kõige arenenumad Pixel-kaamerad koos Google'i AI-ga kasutajakogemuse parandamiseks. Ettevõte tõstab esile AI-toega fototöötlusfunktsioone, nagu Magic Eraser tausta segaduse eemaldamiseks ja Photo Unblur. Need funktsioonid on juba olemasolevates Pixeli seadmetes saadaval koos reaalajas tõlke funktsiooniga, mis transkribeerib vestlusi reaalajas.

Lekkinud pildid viitavad sellele, et Google Pixel 8 telefonid säilitavad füüsilise SIM-kaardi pesa, hoolimata kasvavast vestlusest eSIM-tehnoloogia ümber. Pixel 8 Pro on tõenäoliselt saadaval sinise, halli, kreemika ja musta värvivalikuga, samas kui põhilist Pixel 8 kuvatakse roosa-roosikuldse viimistlusega.

Varem on Google'i Pixeli telefone kiidetud nende tugevate kaamerate, pika aku tööea ja üldise jõudluse eest. Pixel Watchi on aga mõnevõrra tagasi hoidnud aku tühine tööiga.

Google Pixel 8 telefonide väljakuulutamine tuleb keset lekkeid ja ootusi seoses eelseisva iPhone 15 paljastamise ja Samsung Galaxy S23 seeria turuletoomisega. Google Pixel 8 telefonide ametlik esitlemine on selle aasta üks viimaseid suuremaid telefone Austraalias.

