Google Chrome täiustab turvalise sirvimise funktsiooni reaalajas andmepüügikaitsega

Google teatas hiljuti oma otsusest loobuda Google Chrome'i standardse ohutu sirvimise funktsioonist, plaanides viia kõik kasutajad üle selle täiustatud ohutu sirvimise funktsioonile. Selle sammu eesmärk on pakkuda reaalajas andmepüügivastast kaitset igale veebi sirvivale kasutajale.

Alates 2007. aastast on Google Chrome kasutanud ohutu sirvimise turvafunktsiooni, mis kaitseb kasutajaid pahatahtlike veebisaitide eest, mis levitavad pahavara või kuvavad andmepüügilehti. Kui kasutajad külastavad veebisaiti, viitab Chrome domeenile teadaolevate kahjulike URL-ide kohaliku loendiga. Kui vaste leitakse, blokeerib brauser saidi ja kuvab hoiatuse.

Kohalikult hostitud loendile tuginemine seab aga piiranguid. See ei saa kaitsta kasutajaid äsja tuvastatud pahatahtlike saitide eest, mida viimase värskenduse ajal loendis ei olnud. Vastuseks sellele väljakutsele tutvustas Google 2020. aastal täiustatud turvalise sirvimise funktsiooni. See täiustatud versioon pakub reaalajas kaitset, kontrollides veebisaite juurdepääsu hetkel Google'i pilvandmebaasiga.

Täiustatud turvalise sirvimise kasutuselevõtt on privaatsuse eest tasuline. Chrome saadab nüüd URL-id, sh allalaadimised, tagasi Google'i serveritesse, et teha kindlaks, kas need kujutavad endast riske. Lisaks saadetakse Google'ile uute ohtude tuvastamiseks väike lehtede näidis. Siiski on kasutajate privaatsus kaitstud, kuna need edastatud andmed seotakse ajutiselt nende Google'i kontodega ainult eesmärgistatud rünnakute tuvastamise eesmärgil.

Google on võtnud endale kohustuse laiendada täiustatud ohutu sirvimise funktsiooni lähinädalatel kõigile Chrome'i kasutajatele, välistades võimaluse naasta pärandversioonile. Selle otsuse ajendiks on kaotada ajaline lõhe ohtude tuvastamise ja ennetamise vahel. Kuigi pärandversiooni värskendused toimuvad iga 30–60 minuti järel, näitavad uuringud, et 60% andmepüügidomeenidest eksisteerivad vaid 10 minutit. Google loodab selle üleminekuga 25% paremat kaitset pahavara ja andmepüügiohtude vastu.

Kuigi mõned kasutajad võivad väljendada muret sirvimisandmete kasutamise pärast reklaamide sihtimiseks või muudel eesmärkidel, kinnitab Google, et täiustatud turvalise sirvimise kaudu kogutud andmeid kasutatakse ainult kasutajate ja Google'i rakenduste kaitsmiseks. Siiski on küsimusi seoses nende andmete integreerimisega Google'i privaatsusliivakasti. BleepingComputer pöördus selgituste saamiseks Google'iga ja värskendab artiklit vastavalt.

