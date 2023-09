Google Fi Wireless Unlimited Plus abonendid saavad nüüd hallata Google One'i hüvesid

Google Fi muudab oma Unlimited Plus-paketi tellijate Google One’i tellimuste haldamise viisi. Operaator võimaldab nüüd tellijatel otse hallata oma Google One’i tellimust Fi konto lehel ja mobiilirakendustes. See integreeritum kogemus hakkab levima 25. septembril.

Varem arutati Google One’i tellimuste täienduste eest traadita ühenduse teenusest sõltumatult. Kuid alates järgmisest Fi arveldusväljavõttest pärast 25. septembrit arveldatakse kõik Google One’i tellimuse täiendused, mis ületavad kaasasolevat 100 GB, Fi kontolt.

Oluline on arvestada, et tellijad võivad saada eksitava teatise, mis ütleb, et nende Google One’i tellimus on tühistatud. See on aga lihtsalt automatiseeritud süsteemiteade, mida võib ignoreerida. Google One’i tellimus jätkub automaatselt Fi kaudu ilma salvestusruumi kaotamise või katkestusteta.

Tellijatel ja paketiliikmetel, kes lahkuvad teenusest Google Fi, on 7-päevane ajapikendusperiood, mille jooksul nad saavad Google One’i uuesti tellida ilma teenust kaotamata. Samuti väärib märkimist, et Fi Unlimited Plus paketis sisalduv 100 GB Google One’i salvestusruum ei muutu.

Nende muudatuste eesmärk on pakkuda Google Fi Wireless Unlimited Plusi tellijatele sujuvamat ja integreeritumat kasutuskogemust. Lubades neil hallata oma Google One’i tellimust otse Fi konto lehelt, lihtsustab see arveldusprotsessi ja tagab katkematu juurdepääsu pilvesalvestusele.

– Google One: Google'i salvestusruumi tellimisteenus, mis pakub Google'i toodetele täiendavat pilvesalvestust.

– Google Fi: Google'i virtuaalse mobiilsidevõrgu operaator (MVNO), mis pakub traadita telefonipakette.