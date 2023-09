Google Chrome, et saada värske välimus ja põnevad funktsioonid

Google teatas, et avalikustab oma Google Chrome'i veebibrauseri uue välimuse ja põnevad funktsioonid. See värskendus on täpselt ajastatud, kuna Chrome tähistab peagi oma 15. aastapäeva.

Chrome'i eelseisev välimus põhineb Material You disainil, mida Androidi nutitelefonide kasutajad on viimastel aastatel nautinud. Keskendudes loetavusele, on Google värskendanud Chrome'i ikoone. Lisatud on uusi teemasid ja värve, mis aitavad kasutajatel eristada erinevaid profiile, näiteks töö- ja isiklikke kontosid.

Lisaks visuaalsetele muudatustele värskendatakse ka seadete menüüd, et pakkuda kasutajatele rohkem võimalusi funktsioonide hõlpsaks juurdepääsuks. Kiirem juurdepääs Chrome'i laiendustele, Google'i tõlkele ja Google'i paroolihaldurile on saadaval Chrome'i menüü kaudu.

Mitte ainult Chrome'i brauser ise ei saa värskendust, vaid ka Chrome'i veebipood läbib visuaalse ümberehituse materjaliga, mille kujundate. See Android 12-ga kasutusele võetud disainikeel täiustab kasutajaliidest rohkemate värvide, lihtsa kasutajaliidese ja üksikute elementide värvide kohandamise võimalusega.

Sirvimiskogemuse parandamiseks tutvustab Chrome'i veebipood uusi laienduskategooriaid ja isikupärastatud soovitusi, võttes inspiratsiooni Google Playst. Lisaks laiendab Google oma ohutuskontrolli, et hõlmata laiendusi, mis võimaldavad kasutajatel tuvastada kõik avaldamata laiendused, mis rikuvad Google'i teenusetingimusi.

Google'i eesmärk on täiustada oma generatiivseid AI funktsioone, eriti otsingutööriista Bard abil. See generatiivne AI võimsus pakub kasutajatele päringu kokkuvõtteid, mis on sarnased Microsoft Edge'i funktsiooniga.

Turvalisuse osas täiustab Google Chrome oma kaitset pahavara ja andmepüügiohtude vastu, kontrollides Google'i ohutu sirvimise kaudu reaalajas Google'i teadaolevalt halbu saite. See uuendus toob eeldatavasti 25% parema kaitse.

Lõpuks kavatseb Google sel kuul turule tuua oma uued Pixel 8 telefonid, mis täiendavad ettevõtte kasvavat seadmete valikut.

Need värskendused ja täiustused näitavad Google'i pühendumust pakkuda kasutajatele visuaalselt atraktiivset, isikupärastatud ja turvalist sirvimiskogemust.

