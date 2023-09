Google'i kaamera rakendus on uusimas värskenduses seadistatud kasutajaliidese kapitaalremonti

By

Ülipopulaarne rakendus Google Camera Androidile läbib peagi ulatusliku kasutajaliidese värskenduse, mis tähistab esimest olulist muudatust selle kasutajaliideses alates 2019. aastast. Uudis pärineb augustis ilmnenud lekkest, mida on nüüdseks kinnitanud ka Google'i ametlikud allikad. .

Värskenduse silmapaistvaim muudatus on foto- ja videorežiimide täielik eraldamine, mis saavutatakse spetsiaalse lüliti lisamisega režiimi valikuriba alla. Kasutajad saavad nüüd hõlpsalt foto- ja videorežiimide vahel ümber lülituda, kuna režiimi valikuribal kuvatakse vastavad vahekaardid.

Selle värskenduse käigus eemaldatakse vahekaart „Veel”, mis sisaldab täiendavaid sätteid ja funktsioone. Selle asemel on nüüd kiirseadete kaudu juurdepääsetavad video stabiliseerimisrežiimid. Teine muudatus kiirseadetes on juurdepääsu meetod, kuna erinevalt praegusest menüü üles tõmbamise meetodist avaneb see nüüd üles pühkides.

Esteetika osas näeb rakenduse ikoon veidi suuremat, pakkudes värskendatud ja kaasaegset välimust. Lisaks eeldatakse, et Pixel 6 seeria saab selle värskenduse osana Pixel 7 uue suumiliuguri.

Kuigi muudatused võivad nõuda kasutajatelt oma lihasmälu kohandamist uue paigutusega, oli kapitaalremont kaua hilinenud ja see peaks parandama kasutuskogemust. Värskendust avaldatakse versiooninumbri v.9.0.115.561695573.37 all.

Üldiselt on selle kasutajaliidese värskenduse eesmärk Google'i kaamera rakendusse oluline muudatus, parandades kasutajaliidest ja moderniseerides selle välimust. Allikas: see artikkel põhineb Android Authority'is avaldatud artikli teabel.