Google toob välja ümberkujundatud pikslikaamera rakenduse versiooniga 9.0

Google tegeleb Pixel Camera rakenduse versiooniga 9.0 ulatusliku ümberkujundamise protsessiga, mis nõuab Android 14. See värskendus toob rakenduse liidesesse ja funktsioonidesse mitmeid märkimisväärseid muudatusi.

Üks peamisi uusi funktsioone on foto/video vahetaja, mis asub ekraani allservas. Lülitist vasakul on seadete paneel, millele pääseb juurde kas seda puudutades või pildiotsijas üles libistades. Lüliti kohal on karussell, mis kuvab erinevaid kaamera funktsioone.

Karusselli fotojaotises on sellised valikud nagu Action Pan, Long Exposure, Portree, Öövaade, Panoraam ja Photo Sphere. Jaotises Video leiavad kasutajad selliseid valikuid nagu Pan, Blur [Cinematic], Video, Slow Motion ja Time Lapse.

Öövaate režiim, mis võimaldab paremat pildistamist hämaras, on nüüd hõlpsasti ligipääsetav ühe pühkimisega. Ümberkujundus toob kaasa muudatusi ka kaamerarulli eelvaate ja esi-/tagaobjektiivi vahetaja asendisse.

Enamik juhtnuppe on ühe käega hõlpsamaks juurdepääsuks viidud ekraani allossa. Temaatilist ikooni on samuti värskendatud ja see on nüüd suurem. Kuid peale nende muudatuste pole suuri visuaalseid erinevusi.

Värskendatud Pixeli kaamera rakendus, versioon 9.0.115.561695573.37, nõuab operatsioonisüsteemi Android 14 ja on praegu saadaval ainult beetaprogrammis Pixeli kasutajatele. Selle värskenduse levitamine algas 7. septembril, kuid pole veel Play poes laialdaselt saadaval. Selle saab aga alla laadida saidilt APKMirror.

Allikad: Google Newsi grupp, Telegram.