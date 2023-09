Google toob välja Pixel Camera rakenduse versiooni 9.0 ümberkujundamise, nõuab Android 14

Google tutvustab Pixel Camera rakenduse suurt ümberkujundust versiooniga 9.0, mis nõuab nüüd operatsioonisüsteemi Android 14. Selle värskendusega on kaasas uus foto/video vahetaja, mis asub ekraani allosas. Pildiotsijas üles libistades avaneb ka seadete paneel. Pärast seadete paneeli avamist leiavad kasutajad saadaolevate kaamerafunktsioonide karusselli.

Uuendatud liideses on kaamerarežiimid ümber korraldatud. Saadaval on fotorežiimid: Action Pan, Long Exposure, Portree, Photo, Night Sight, Panoraama ja Photo Sphere. Videorežiimid hõlmavad Pan, Blur (kinemaatiline), Video, Slow Motion ja Time Lapse.

Üks märkimisväärne edasiminek on see, et öövaade on nüüd vaid ühe pühkimise kaugusel ja video juhtnupud on hõlpsamaks juurdepääsuks laiali. Lüliti on kleepuv ja jätab meelde kasutaja viimati kasutatud režiimi, olgu selleks siis foto- või videorežiim.

Lisaks muudab see värskendus kaamerarulli eelvaate ja esi-/tagaobjektiivi vahetaja asendit. Varem ilmus kaamera rulli eelvaade lõppu ja esi-/tagaobjektiivi vahetaja oli ekraani ülaosas. Ümberkujundusega on aga esikaamera ülaosas peidetud ja kaamerarulli eelvaatele pääseb juurde pika vajutusega.

Peale nende ümberkorralduste pole muid suuri visuaalseid muudatusi. Teemalist ikooni on värskendatud ja see on nüüd suurem.

Rakenduse Pixel Camera uus versioon 9.0.115.561695573.37 ühildub ainult Android 14-ga ja seda ei installita vanematele versioonidele, nagu Android 13. Seda värskendust avaldatakse praegu beetaprogrammis Pixeli kasutajatele. Kuigi värskendus algas 7. septembril, pole see Play poes veel laialdaselt saadaval. Selle saab aga alla laadida saidilt APKMirror.

Allikas: [Google News Group on Telegram] (allikas)