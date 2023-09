Kirjaoskuse toetused: juurdepääsu parandamine kvaliteetsetele kirjaoskuse ressurssidele ja toele

Juurdepääs kvaliteetsetele kirjaoskuse ressurssidele ja toele on õpilaste hariduse arendamiseks hädavajalik. Kõigil õpilastel pole aga neile ressurssidele võrdset juurdepääsu. Siin tulevadki kirja kirjaoskuse toetused, pakkudes lootust nii õpetajatele kui ka õppijatele.

Ohios Mansfieldis asuval GOALi digitaalakadeemial on olnud õnn saada Ohio haridusosakonnalt kirjaoskuse stipendium. Selle toetuse eesmärk on parandada kirjaoskuse õpetamist nende segaõppekeskkonnas, luues süsteemid sekkumisvajaduste tuvastamiseks ja nende täitmiseks, tagades, et kõigist GOALi õpilastest saavad tugevad lugejad.

Selle eesmärgi saavutamiseks on akadeemia pedagoogidest koosnev meeskond käinud igakuistel koolitustel, mida on läbi viinud riiklikud eksperdid. Nad on välja töötanud kirjaoskuse mitmetasandilise tugisüsteemi mudeli (MTSS) ja loonud meeskonnad nende mõju jälgimiseks. See mudel aitab tuvastada sekkumisvajadusi, kasutades skriiningu- ja diagnostilisi hinnanguid, määrates lävesid intensiivsemat tuge vajavate õpilaste tuvastamiseks ja kavandades iga astme jaoks konkreetseid tegevusi.

Lisaks on akadeemias välja kujunenud ühised ootused ja tõenduspõhine sõnavaraõpetus. Õpetajad saavad koolitust ja tuge järjepideva juhendamise pakkumisel kõikidel klassiastmetel, kasutades sõnavara arendamiseks tööriistu, nagu Frayeri mudelid, NearPod ja Flocabulary.

GOALi meeskond tegeleb pideva koolitusega koos kirjaoskuse õpetamise eksperdi Kim St. Martiniga. Samuti on nad välja selgitanud töötajad, kellest saavad kirjaoskuse treenerid, ning loonud koolitus- ja tugiprogrammi. Need treenerid täiustavad oma oskusi kursuste ja tõestatud juhendamismeetodite kaudu ning täiendavat tuge pakub Mid-Ohio haridusteenuste keskus.

Esimese veerandi akadeemia fookuses on olnud planeerimine ja ettevalmistus. Edaspidi tegelevad nad täpsus- ja mõjuandmete kogumisega ning tõhusa analüüsisüsteemi väljatöötamisega. Teisel poolaastal keskendutakse parimate tavade laiendamisele ja kogu personali koolitamisele esimese astme kirjaoskuse õpetamisel.

GOALi meeskonna pühendumus ja kirg pole jäänud märkamata. Osariigi ja riiklikud kirjaoskuse meeskonnad jälgivad tähelepanelikult nende edusamme, tunnustades nende pühendumust kvaliteetsele õpetamisele ja õpilaste edule. GOAL-i saadud kirjaoskuse toetus on katalüsaator kogu süsteemi hõlmavale kirjaoskuse õpetamise ja meeskonna koostöö täiustamisele.

Käsitledes ebavõrdsust juurdepääsul kvaliteetsetele kirjaoskuse ressurssidele ja pakkudes sihipärast tuge, annavad kirjaoskuse toetused õpetajatele ja õpilastele võimaluse oma potentsiaali täielikult ära kasutada.

Allikas: Ohio haridusministeerium [pole esitatud]