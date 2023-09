Google töötab Gmaili jaoks välja emotikonide reaktsioone

Väidetavalt arendab Google Gmaili jaoks uut funktsiooni, mis võimaldab kasutajatel reageerida meilidele emotikonidega, sarnaselt emotikonide reaktsioonirakendustega, mida leidub platvormidel nagu Outlook. Selle funktsiooni tõendid leiti iOS-i ja Androidi Gmaili rakenduse hiljutistes värskendustes.

Seda funktsiooni teatas algselt The Tape Drive pärast seda, kui iOS-i Gmaili rakendusest leiti emotikonide reaktsioone näitav kood. Uusimast Androidi Gmaili APK-st leiti täiendavaid tõendeid, mis kinnitavad tulevase funktsiooni kohta esitatud väiteid. Koodi järgi on funktsioon "peagi tulemas" ja mõned Gmaili kasutajad on esimeste seas, kellel on juurdepääs emotikonide reaktsioonidele.

Kasutajad saavad kasutada emotikonide reaktsioone otse meiliekraanilt või Gmaili kolme punktiga ületäitumise menüüst. Siiski on mõned piirangud, näiteks ei saa kasutada teatud emotikonide reaktsioone krüptitud sõnumites, suurtes rühmades või kui kasutajale on tehtud pimekoopia. Lisaks võib ühe meili kohta olla kuni 20 emotikonide reaktsiooni ja mõnel sõnumil võib olla kuni 50 unikaalset reaktsiooni.

Google ei ole Gmaili emotikonide reaktsioonide funktsiooni kohta avalikku teadaannet teinud. Kui Google'i pressiesindaja küsis kinnitust, vastas mänguline "😉,✋📻" ja soovitas kõigil "püsi lainel".

Selle uue funktsiooniga saavad Gmaili kasutajad emotikonide abil oma reaktsioone meilidele väljendada, muutes meiliplatvormi sõnumsiderakenduse sarnasemaks. Jääb üle oodata, millal funktsioon ametlikult kõigile kasutajatele kasutusele võetakse, kuid Gmaili kasutajad võivad lähitulevikus oma meilivestlustesse nalja ja väljendusrikkust lisada.