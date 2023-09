Glamnetics teeb koostööd Harry Potteriga maagiliste pressitud küünte nimel

Glamnetics on teinud koostööd armastatud Harry Potteri frantsiisiga, et luua vapustav pealepressitavate küünte kollektsioon. See koostöö, mis on inspireeritud neljast Sigatüüka majast ja sarja viimasest raamatust "Harry Potter ja surmavägised", toob teie käeulatusse maagiat.

Kollektsioonis on 10 pealepressitavat küünt, millest iga Sigatüüka maja jaoks on kaks disaini: Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin ja Hufflepuff. Seitsme lühikese mandlikujulise küünega ja kolme lühikese ovaalse kujuga küünega sobivad ideaalselt iga võluri ja nõia jaoks.

Kollektsiooni üheks silmapaistvaks disainiks on küüntekomplekt Marauder's Map. Nendel küüntel on temperatuuri muutev tehnoloogia, mis muutub jahedamatel temperatuuridel sügavaks sarlakaks. Kuumuse või lambiga kokku puutudes paljastavad need aga Marauderi kaardi keeruka kujunduse, seeria armastatud artefakti.

Glamnetics pealepressitavad küüned pole mitte ainult visuaalselt vapustavad, vaid ka vastupidavad. Neil on UV-kate, mis tagab läikiva viimistluse, lisades samal ajal kaitsekihi, mis minimeerib lõhenemist ja kriimustamist. Brändi pühendumust jätkusuutlikkusele näitavad küünte jaoks kasutatud vegan- ja julmusvabad materjalid, samuti 100% taaskasutatavast PET-plastist läbipaistvast kandikust.

Igale pealepressitavate küünte komplektiga on kaasas kaks kleepuvat küünelakki, pintsliga küüneliimipudel, kristallklaasist küüneviil täiuslikuks vormimiseks ja pealepressitav küüneemaldaja. Lisaks pakub koostöö nelja Wizarding Worldist inspireeritud küünelisandit, et täiustada teie maagilist maniküüri.

Fännid saavad Harry Potteri pealepressitavaid naelu osta 21.99 dollari eest otse Glamneticsist või 22 dollari eest oma jaemüügipartnerilt Ulta. Küüned on loodud kestma kuni kaks nädalat, tagades, et saate oma armastust võlurite maailma vastu näidata kauakestva stiiliga.

See koostöö saabub Harry Potteri fännide jaoks põneval ajal, sest Warner Bros. Discovery on teatanud uue telesarja väljatöötamisest, mis põhineb kogu Harry Potteri raamatusarjal. Igal hooajal keskendutakse erinevale raamatule, võimaldades uuel lugejate põlvkonnal kogeda ekraanil Sigatüüka maagiat.

