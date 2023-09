Leinav kogukond austab Danillo Glenni elu

By

Neljapäeva õhtul kogunes vaid kaks päeva varem Danillo Glenni traagilise hukkumise kohale suur rahvahulk. Stseen oli täis lilli, õhupalle ja pisaraid, sest üle kahesaja inimese kogunes Glenni elu tähistama ja meenutama.

Leinast haaratud teismelised ääristasid korvpalliväljakut, kus Glenn oma elu kaotas, ümbritsenud ketttara. Nad asetasid tõkkeaukudesse lillekimbud, samal ajal kui teised nutsid ja embasid üksteist, hoides Glenni oma mälestustes elus.

Austusavaldusena Glennile lasti taevasse südamekujulised õhupallid ja D-tähega õhupallid, mida saatsid südamlikud armastusavaldused. Inimesed astusid ette, mõned nuttes, et jagada, kuidas Glenn oli jätnud nende elule kustumatu mõju. Nende hulgas oli ka Glenni vanaema Ann Ervin, kes avaldas tänu avaldatud kiindumuse eest.

Glenni lähedane sõber mängis valvsuse ajal oma autost Glenni kirjutatud ja komponeeritud muusikat. Laulusõnad “Kui ma olen üksi, on mu vendadel minu pool,” rõhutati irooniat, et nüüd, oma häda ajal, lootsid just Glenni lähedased leida lohutust ja tuge.

Ervin meenutas Glenniga koos veedetud hetki, näiteks seda, kui ta pani teda ja ta õdesid-vendi sünnipäevade ajal ninaga plastmune lükkama. Ta jagas, kuidas Glenn usaldas talle elu ja sõpruse alaste nõuannete saamiseks, muutes tal veelgi raskemaks mõista, et ta on nüüd vaid mälestus.

Glenni surma üksikasjad on ebaselged. Politsei ei ole juhtumi kohta värskendusi andnud ja perele on jäänud minimaalne kuulujuttudega täidetud teave. Meediaga rääkides palus Ervin kurjategijatel end üles astuda, kutsudes üles tagama tema leinava perekonna sulgemise.

Calgary politseiteenistus ei ole veel vastanud meedia taotlustele juurdluse kohta värskenduste kohta, jättes perekonna ebakindlusse ja igatsusse õigluse järele. Nad loodavad, et Glenni surma eest vastutavad isikud toovad end üles andes tema lähedastele rahu ja suletuse.

