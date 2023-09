Uuendage oma autot 10-tollise tahavaatepeeglisse paigaldatava puuteekraani ja kahe kaameraga

Kui teil on vanem auto, võite jääda ilma mõnest uuemast tehnoloogiast, nagu sisseehitatud armatuur- ja varukaamerad. Siiski on lahendus, mis võimaldab teil nautida neid funktsioone igal autol, isegi vintage mudelitel, ja taskukohase hinnaga.

StackSocial pakub kõigest 96 dollari eest pakkumist 10-tollise tahavaatepeegli külge kinnitatud puuteekraaniga koos armatuurlaua ja varukaamera komplektiga. Tavaliselt maksab see komplekt 120 dollarit ja tagab maanteel parema nähtavuse ja ohutuse.

Armatuurkaamera paigaldamiseks kinnitate 10-tollise ekraani kummikinnituste ja rihmade abil olemasoleva tahavaatepeegli külge. Armatuurkaamera on sisse ehitatud ekraani tagaküljele. Järgmisena ühendate ekraani toite saamiseks auto kergemasse porti. Lõpuks kinnitage varukaamera oma auto tagaküljele ja ühendage selle juhe ekraaniga.

Selle komplekti üks eeliseid on see, et saate vaadata otsepilti 10-tollisel ekraanil. Teil on ka võimalus vaadata varukaamerat üksi või mõlemat kaamerat korraga. See parandab nähtavust sõidu ajal ja parkimiskohtadesse manööverdamisel.

Kahe kaamera olemasolu võib õnnetuse korral olla ülioluline, eriti kindlustuseesmärkidel. Komplekt sisaldab G-andurit, mis tuvastab automaatselt kokkupõrked ja salvestab videomaterjali SD-kaardile (ei kuulu komplekti). Mõlemal kaameral on lainurgad, 4K salvestus ja öise nägemise võimalused, et tagada numbrimärkide ja õnnetuste selge pilt.

Lisaks pakub see komplekt täiustatud hääljuhtimisseadmeid, mis võimaldavad teil pildistada, salvestamist alustada ja peatada, kaamerat vahetada või ekraani käed-vabad režiimis välja lülitada.

Uuendage oma auto tehnoloogiat selle 10-tollise tahavaatepeegli külge kinnitatud puuteekraani ja kahe kaameraga soodushinnaga.