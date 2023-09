Held Sambia Pro kindad: ideaalne ratsutamiskaaslane keskhooajal

Temperatuuride langedes valmistuvad põhjapoolkera mootorrattasõitjad end külmaga sõitmise väljakutseteks. Tuntud Saksa varustuse ja varustuse spetsialist Held on tutvustanud uut keskhooaja võimalust sõitjatele, kes otsivad kindaid, mis suudavad muutuva ilmaga hakkama saada – Held Sambia Pro.

Held Sambia Pro kindad on disainitud sportliku esteetikaga, kombineerides erinevaid materjale ja funktsioone, et luua mitmekülgne valik, mis sobib ideaalselt keskhooaja ratsutamiseks. Kinnastel on mugavuse ja liikuvuse tagamiseks kängurunahast peopesa, samas kui spandexi ja naha segu käe tagaküljel tagab parema isolatsiooni külma ilma eest. Lisaks on kinnastel ventileeritavad sisetükid, mis tagavad hingavuse ka soojematel temperatuuridel.

Turvalisuse mõttes on Held Sambia Pro kindad varustatud erinevate kaitsefunktsioonidega. Tugevdatud lamedad õmblused suurendavad vastupidavust, samas kui perforeeritud sõrmed ja peopesad pakuvad erakordset kulumiskindlust, ilma et see kahjustaks mugavust ja liikuvust. Nukke kaitseb plastikust kest ning peopesa on tugevdatud SuperFabrici ja Armaproteciga. Kindad on saanud ka EN 15954:2015 standardile vastava isikukaitsevahendite sertifikaadi, mis tagab sõitjate hea kaitse avarii korral.

Kinnastel on ka mugavad funktsioonid, nagu näiteks nimetissõrme ekraanipuhasti, mis parandab nähtavust keerulistes ilmastikutingimustes. Lisaks on nii pöidlal kui nimetissõrmel puutetundlik vahetükk, mis võimaldab sõitjatel kasutada puutetundliku ekraaniga seadmeid ilma kindaid eemaldamata. Kinnastel on takjakinnas mansett, mis tagab kindla istuvuse ning sõitjad saavad oma eelistuste ja sõiduvajaduste põhjal valida lühikese K-versiooni ja pika L-versiooni vahel.

Musta ja hallina saadaval olevad Held Sambia Pro kindad vastavad erinevatele stiilieelistustele. Sõitjad saavad valida suure hulga suuruste hulgast, tagades mugava ja turvalise sobivuse erinevate suurustega kätele. Need kindad, mille hinnasildil on 139.99 USD, pakuvad atraktiivset tasakaalu taskukohasuse ja kvaliteedi vahel, muutes need ahvatlevaks valikuks mootorrattahuvilistele, kes otsivad nii stiili kui ka funktsionaalsust.

Üldiselt on Held Sambia Pro kindad ideaalsed keskhooaja ratsutamiskaaslased. Tänu mugavuse, liikuvuse, turvaelementide ja stiilse disaini kombinatsioonile saavad sõitjad enesekindlalt teele asuda ja nautida mootorrattareise isegi külmema ilmaga.

