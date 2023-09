Textron's Bell teeb koostööd ettevõttega GE Aerospace Black Hawki järeltulija jaoks

Textron's Bell on teatanud koostööst ettevõttega GE Aerospace, et töötada välja digitaalsed süsteemid uue Black Hawk utiliidi helikopteri järglase Bell V-280 Valor jaoks. Partnerlus hõlmab ühise avatud arhitektuuriga digitaalse magistraalvõrgu, hääle- ja andmesalvesti ning terviseteadlikkuse võrgustiku väljatöötamist prognoositavaks hoolduseks.

USA armee valis tulevase pikamaa ründelennuki programmi jaoks Belli kallutusmootoriga lennukid Sikorsky-Boeing Defiant X asemel. Seda programmi peetakse armee üheks suurimaks ja keerukamaks konkureerivaks hankeks. Koostöö Textron's Belli ja GE Aerospace'i vahel parandab lennukite uuendamist ja hooldamist ning annab sõduritele lahinguväljal eelise.

GE Aerospace'i kogemused avatud avioonika-arhitektuuri pakkumisel tulevad algusest peale kasuks armee tulevaste vertikaalse tõste (FVL) programmidele. FVL-i algatuse eesmärk on uuendada armee lennundust, keskendudes eelkõige rünnaku-, transpordi- ja luuremissioonidele. Bell on kohustatud tarnima prototüübid armeele 2025. aastaks, mille esialgne lepinguline kohustus on 232 miljonit dollarit ja potentsiaalne ülemmäär lisavõimaluste jaoks on 1.3 miljardit dollarit.

See partnerlus Textron's Belli ja GE Aerospace'i vahel tähistab olulist sammu sõjalennunduse tehnoloogia edendamisel. Ühise avatud arhitektuuriga digitaalse selgroo ja terviseteadlikkuse võrgustiku arendamine ennustavaks hoolduseks suurendab Bell V-280 Valori võimekust, andes sõduritele selles valdkonnas märkimisväärse eelise.

Allikad:

– Originaalartikkel: Defense News

– määratlused:

– Bell V-280 Valor: Textroni Belli välja töötatud kallutatav õhusõiduk, mille USA armee valis tulevase pikamaa ründelennuki programmi jaoks.

– Future Vertical Lift (FVL): USA armee algatus oma lennuvõimekuse moderniseerimiseks ja täiustamiseks, keskendudes rünnaku-, transpordi- ja luuremissioonidele.

– Avatud arhitektuur: süsteemi kujundamise lähenemisviis, mis rõhutab modulaarsust ja koostalitlusvõimet, võimaldades paindlikkust ja uute tehnoloogiate hõlpsat integreerimist.