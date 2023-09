Garena Free Fire Redeemi koodid: kuidas saada tasuta mängusiseseid esemeid

Populaarne battle royale mäng Garena Free Fire on valmis Indias tagasi tulema uute teemade, tegelaste ja reeglitega. FF India nime all tuntud mäng peaks peagi turule tulema, kuid ametlikku värskendust pole veel jagatud. Kuigi mängijad ootavad pikisilmi taaskäivitamist, saavad nad mängusiseste koodide lunastamisega siiski oma mängutasemele tõusta ja saada tasuta kingitusi.

Septembri praegune teema on Jelly Assault, mis pakub mängijatele juurdepääsu erinevatele mängusisestele esemetele, nagu rõivad, relvanahad ja granaadid. Neid esemeid saab hankida tasuta või osta mängusiseste teemantide abil. Kui soovite hankida oma lemmikesemeid ilma teemante kulutamata, võite proovida õnne Garena Free Fire Redeem koodidega.

Lunastuskoodid on eksklusiivsed koodid, mis pakuvad mängus tasuta esemeid. Need koodid on aga aktiivsed vaid 12 tundi, seega on oluline tegutseda kiiresti. Kui üks kood ei tööta, proovige 8. septembril Garena Free Fire Redeemi koodide loendist mõnda teist:

FGYUI8PL0OIJUHYQ2WS3EDRCTYGBHUNHINKI98UYHIOO0LKMNBVCXS45TGHJU7YTFVBNJKIUY6ZQ21QSXCDE3E4RFGVBNHYT65YHBHJIKOLKM4LPOIUYHGFCXSDRTT5RE2SQ234RFVGHY6T5RFVGBHJI8U7YGHNJKO98IUJKNBVCSWQ23ERDFVGHY6TFGHJKIU87YH8Y6J8KS2HU321QWDUJBGY4JMKYULILJOH0GIF8UAYT5QRD1FC2VG34HRHTUFGNJXMKZOXD78IKJG

Nende lunastuskoodide kasutamiseks toimige järgmiselt.

Veenduge, et olete oma Free Fire kontole sisse logitud ega kasuta külaliskontot. Minge ametlikule Free Fire Redemptioni veebisaidile: reward.ff.garena.com/en. Vältige pahatahtlike veebisaitide külastamist ja kasutage koodide lunastamiseks ainult ametlikku veebisaiti. Logige sisse selliste valikute kaudu nagu Google, Facebook, VK või muud saadaolevad meetodid. Eduka sisselogimise korral sisestage järgmisel lehel oma 12-kohaline lunastuskood. Klõpsake "OK" ja oodake oma preemiaid. Need toimetatakse teie mängusisesele postile 24 tunni jooksul.

Hoidke silm peal, et saada tulevikus rohkem lunastuskoode, et jätkata oma mängukogemuse täiustamist mängus Garena Free Fire.

Mõisted:

Battle Royale mäng: Videomängužanr, kus mitu mängijat võitlevad üksteise vastu, kuni üks mängija või meeskond jääb püsti.

Eksklusiivsed koodid, mis võimaldavad mängijatel saada tasuta mängusiseseid esemeid. Mängusisene teemant: Garena Free Fire virtuaalne valuuta, mida kasutatakse mängusiseste kaupade ostmiseks.

Allikad:

