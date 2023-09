Tasuta Fire Redeemi koodid: kuidas neid preemiateks lunastada ja kasutada

Tasuta Fire lunastuskoodid on suurepärane võimalus mängijatele ilma suurema vaevata preemiaid hankida. Garena annab aeg-ajalt välja uusi koode, mis pakuvad selliseid objekte nagu nahad, kostüümid, teemandid ja palju muud. Nendel koodidel on aga lühike kehtivusaeg ja neile kehtivad serveripiirangud, mistõttu on oluline, et mängijad kasutaksid neid võimalikult kiiresti.

Free Fire lunastuskoodi kasutamiseks peavad mängijad tagama, et kood on mõeldud nende konkreetse serveri jaoks. Lunastuskoodidel on serveripiirangud, mis tähendab, et mängijad saavad kasutada ainult neid koode, mis on mõeldud nende piirkonna jaoks.

Koodide lunastamise protsess on lihtne ja seda saab teha preemiate lunastamissaidil. Siin on järgmised sammud.

Minge preemiate lunastamise saidile, külastades aadressi https://reward.ff.garena.com/en. Logige sisse, kasutades oma mängusisese kontoga seotud platvormi. Saadaolevate platvormide hulka kuuluvad Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID ja Twitter. Külaliste kontosid ei saa kasutada. Sisestage aktiivne lunastamiskood vastavasse tekstikasti. Vigade vältimiseks on soovitatav kood kopeerida ja kleepida. Lunastamisprotsessi lõpuleviimiseks vajutage nuppu "Kinnita".

Pärast koodi edukat lunastamist saavad mängijad oma auhinnad 24 tunni jooksul mängusiseses e-posti jaotises.

Tasub märkida, et lunastuskoodide kehtivusaeg ja serveripiirangud võivad erineda. Alati on oluline kontrollida iga koodiga kaasasolevaid üksikasju, et tagada selle toimimine teie konto jaoks.

Uusimate Free Fire lunastuskoodide jaoks saavad mängijad külastada preemiate lunastamise saiti või otsida usaldusväärseid allikaid, et saada värskendusi uute koodide kohta.

