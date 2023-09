NASA kutsus üles parandama kosmosesaatmissüsteemi kulude läbipaistvust

Valitsuse vastutusamet (GAO) on kutsunud NASA-d üles suurendama kosmosekäivitussüsteemi (SLS) raketi kulude läbipaistvust. Esindajatekoja ja Senati assigneeringute allkomiteedele edastatud aruandes kritiseeris GAO NASA-d üksikasjaliku teabe puudumise pärast SLS-i kulude kohta nüüd, kui sõiduk on arenduse lõpetanud. Aruandes rõhutati NASA suutmatust mõõta tootmiskulusid ja kehtestada SLS-programmi kulude baasväärtus, mis piirab läbipaistvust ja võimalust jälgida pikaajalist taskukohasust.

Alates 2014. aastast on GAO soovitanud NASA-l kehtestada järgnevate Artemise missioonide kulu- ja ajakava lähtejooned, mis kasutaksid SLS-i esialgset ploki 1 versiooni, kuid agentuur pole seda veel teinud. Lisaks ei ole SLS-i elutsükli kogukulude hinnangut välja töötatud, nagu GAO tõstatas 2017. aastal probleemina.

Kuigi NASA on oma eelarvetaotlustes esitanud SLS-i jaoks viieaastase rahastamisprofiili, teatas GAO, et need profiilid ei ole piisavad ametlike kulude ja ajakavade algväärtuste asendajad. GAO väljendas muret ka SLS-i kulude kasvu märkide pärast tootmise ajal, eriti lepinguga, mis hõlmab peaaegu 2 miljardit dollarit Artemis 3 ja 4 missioonide SLS-i põhietappide tootmiskuludeks.

NASA tunnistab kuluprobleeme ja on astunud samme nende lahendamiseks. Need sammud hõlmavad üleminekut fikseeritud hinnaga lepingutele ja pikaajalise lepingu kaalumist Boeingu ja Northrop Grummani ühisettevõttega Deep Space Transport, et vähendada SLS-i tootmiskulusid kuni 50%. GAO märkis siiski, et on liiga vara hinnata nende strateegiate tõhusust kulude kontrollimisel.

SLS-programmi läbipaistvuse ja kulude jälgimise parandamine on oluline, et tagada selle taskukohasus ja pikaajaline jätkusuutlikkus tulevaste Artemise missioonide jaoks.

