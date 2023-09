Embracer Group uurib pärast investeeringute tagasilööki käigukasti meelelahutuse müüki

By

Hasartmängude konglomeraat Embracer Group kaalub väidetavalt oma tütarettevõtte Gearbox Entertainmenti müüki, et taastuda pärast selle aasta alguses toimunud olulise rahastamistehingu kokkuvarisemist. Kuigi Embracer uurib praegu Gearboxi potentsiaalseid ostjaid, pole tehing garanteeritud.

Embracer Group on viimastel aastatel olnud kiirel omandamislainel, kogudes tohutut mängu- ja meelelahutusobjektide portfelli. See hõlmab Dark Horse Comicsi, Crystal Dynamicsi (Tomb Raideri arendaja) ja frantsiiside, nagu Sõrmuste isand ja Hobbit, ostmist. Need omandamised olid aga kallid, mis muutus oluliseks probleemiks, kui juunis kukkus läbi 2 miljardi dollari suurune investeerimistehing, mis väidetavalt oli Saudi Araabia investeerimisgrupilt tehtud.

Sellest tagasilöögist taastumiseks teatas Embracer Group kogu ettevõtet hõlmava ümberstruktureerimise plaanidest, mis hõlmavad koondamisi, kulude kärpimist ja teatud segmentide loovutamist. Üks võimalikest loovutamistest, mida kaalutakse, on Gearbox Entertainment.

Embracer Group omandas Gearbox Entertainmenti 2021. aastal kuni 1.3 miljardi dollari väärtuses tehinguga. Pärast omandamist on Gearbox välja andnud kaks populaarse mängusarja Borderlands spinoffi, mille Borderlandsi film peaks linastuma 2024. aastal. Lisaks sai nende hiljutisest väljalasest Remnant 2 USA-s kuu enimmüüdud tiitel. juulil.

Reutersi andmetel turustatakse Gearbox Entertainmenti eelkõige rahvusvahelistele mängukontsernidele. Embracer Group loodab, et Gearboxi maha müües suudavad nad oma rahaasju stabiliseerida ja keskenduda allesjäänud mängu- ja meelelahutusobjektide portfellile.

Allikad: Reuters