Unity teatab uue vastuolulise tasu mänguarendajatele

Unity, sõltumatute mängustuudiote kasutatava populaarse Unity Enginei taga olev ettevõte, on uue tasu väljakuulutamisega tekitanud poleemikat. Alates 1. jaanuarist võetakse arendajatelt tasu iga kord, kui Unity Engine'i kasutav mäng alla laaditakse. Tasu käivitub, kui müük saavutab 200,000 kuu jooksul 12 200,000 dollari suuruse tulu või 0.20 XNUMX installi koguarvu, ja see võib ulatuda XNUMX dollarini installi kohta, olenevalt arendaja Unity litsentsist.

Seda otsust on mänguarenduse kogukonnas vastu võetud viha ja umbusuga ning arendajad on väljendanud muret võimaliku rahalise koormuse ja konsultatsiooni puudumise pärast. Paljud arendajad on mures selle tasu rakendamisega kaasnevate logistiliste väljakutsete pärast, sealhulgas selle pärast, kuidas see rakendub mängude uuesti installimisele uuele riistvarale või tellimusteenustele (nt Xbox Game Pass) või heategevuslikele mängukollektsioonidele (nt Humble Bundle).

Vastuseks Unity nimetas tasu Unity Runtime Fee'iks, kuna see on seotud koodiga, mis käivitab iga mängu mängija seadmetes. Ettevõte väidab, et see tasude struktuur võimaldab arendajatel mängijate pidevast kaasamisest kasu saada. Unity Create'i president Marc Whitten ütles, et selle tasu eesmärk on "paremini tasakaalustada väärtusvahetust" Unity ja arendajate vahel ning teenida ettevõttele rohkem tulu, et jätkata mootorisse investeerimist.

See otsus tekitab muret rahaliste tagajärgede pärast stuudiotele, kui nende kasutajate baasil on tagasilöök või kui nende mängud jõuavad massiinstallikampaaniatesse. Paljud arendajad arvavad, et see lisatasu on vastuolus nende arusaamaga nende litsentsilepingust Unityga ja tulust, mida nad loodavad oma mängudest teenida. Unity ebaselgus, kuidas tasu rakendatakse ja jälgitakse, on neid muresid ainult lisanud.

Unity Engine, mis ilmus algselt 2005. aastal, on platvormideülene mängumootor, mis saavutas sõltumatute mänguarendajate seas populaarsuse tänu oma taskukohasusele ja paindlikkusele. Seda on kasutatud selliste edukate pealkirjade loomiseks nagu Cuphead, Rust ja Pokémon GO. Ühtsus on aga silmitsi seisnud rahaliste väljakutsetega, mille tulemuseks on töötajate koondamine ja vajadus oma investeeringud ümber hinnata. Ettevõte loodab, et see uus tasude struktuur aitab teenida rohkem tulu ja tugevdab oma positsiooni selles valdkonnas.

