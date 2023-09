Galaxy A14 5G uusim turvaparandus on nüüd saadaval

Samsung on alustanud 2023. aasta septembri turvapaiga levitamist ja Galaxy A14 5G on üks esimesi seadmeid, mis selle saab. See värskendus, mida tuvastab püsivara järgukood A146PXXU4BWH4, on praegu saadaval Malaisias, millele lisandub peagi rohkem piirkondi.

Selle turvavärskenduse põhitähelepanu on suunatud erinevate vigade ja probleemide lahendamisele, mis esinesid eelmises versioonis. Samsung on parandanud üle 60 turvaauku, tagades seadme funktsionaalsuse täiustamise ning kasutajatele võimaluse nautida stabiilsemat ja usaldusväärsemat kasutuskogemust.

Üks selle värskenduse märkimisväärseid parandusi on seotud Samsungi klaviatuuri rakendusega Knox ning kõnede ja sõnumite salvestamisega. Need teadaolevad vead on lahendatud, seades kasutajate andmed ja privaatsuse palju väiksemasse ohtu. Tänu täiustatud süsteemi turvalisusele võivad kasutajad olla rahulikud, teades, et nende seade on kaitstud võimalike ohtude eest.

2023. aasta septembrikuu turbevärskenduse allalaadimiseks Galaxy A14 5G jaoks Malaisias saavad kasutajad järgida järgmisi samme. Avage Seaded, seejärel navigeerige jaotisse Tarkvaravärskendus ja lõpuks valige Laadi alla ja installi. See tagab, et seade on uusimate turvameetmetega kursis.

Kuna Samsung jätkab selle värskenduse levitamist rohkemates piirkondades ja seadmetes, võivad kasutajad olla kindlad, et nende seadmed on varustatud vajalike turvatäiustustega. Kõigil Galaxy A14 5G omanikel on soovitatav seda värskendust kasutada, et säilitada oma seadmete terviklikkus ja turvalisus.

Allikad:

– Samsungi bülletääni leht