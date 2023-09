Cruise Robotaxi ettevõte läheneb juhita sõidukite masstootmise eeskirjadele

General Motorsi toetatav robotaxi ettevõte Cruise on tegevjuhi Kyle Vogti sõnul regulatiivse loa saamisel oma spetsiaalselt ehitatud juhita sõidukite masstootmiseks. Ettevõtte sõiduk nimega Origin esitleti 2020. aastal ja see esindab uut juhita autode põlvkonda, millel pole rooli ega pedaale ning ainult kõrvalistmetel. Kuigi Cruise kasutab praegu traditsiooniliste juhtseadmetega muudetud sõidukeid, on eesmärk, et tuhanded Originsid pakuksid sõidujagamisteenuseid kogu Ameerika Ühendriikides.

Kuid enne, kui see visioon saab reaalsuseks, peab Cruise ületama regulatiivsed takistused ja saama föderaalsete ohutusstandardite täitmisest vabastuse. Vogt usub, et selle olulise erandi võiks teha juba sel kuul. Cruise'i robottaksoteenuste kriitikud, aga ka suurtootja Waymo kriitikud on väljendanud muret täielikult autonoomsete sõidukite ohutuse ja valmisoleku pärast avalikel teedel. Autonoomsete autodega seotud juhtumid San Franciscos on neid muresid õhutanud.

Hiljutised sündmused on rõhutanud väljakutseid, millega Cruise ja teised autonoomse sõidukitööstuse ettevõtted silmitsi seisavad. Eelmisel kuul andsid regulaatorid Cruise'ile korralduse vähendada San Franciscos asuvat robottaksoparki pärast tuletõrjeautoga kokkupõrget. Juhtunu tagajärjel sai juhita autos kaasreisija kergemaid vigastusi. California kommunaalteenuste komisjon andis aga Cruise'ile ja Waymole loa laiendada oma tasulisi sõidujagamisteenuseid kogu päeva jooksul, mis tähistas tööstuse jaoks olulist verstaposti.

Kyle Vogt on rõhutanud autonoomse tehnoloogia potentsiaali liiklusohutuse suurendamisel, kuid hoiatab, et kriitikute liigne vastupanu võib selle edenemist takistada. Ka Waymo on avalikustanud oma disaini Cruise's Originit meenutava sõiduki jaoks, mis on välja töötatud koostöös Hiina autotootjaga Geely. Waymo sõiduk pakub avarat ja mugavat salongi ilma rooli ja pedaalideta, pakkudes sõitjatele ekraane, laadijaid ja reguleeritavaid istumisvõimalusi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Cruise on vaid mõne päeva kaugusel, et saada regulatiivne luba oma täielikult autonoomse sõiduki Origin masstootmiseks. See on märkimisväärne samm ettevõtte juhita sõidujagamisteenuse visiooni elluviimise suunas. Enne nende sõidukite laiemat kasutuselevõttu tuleb siiski lahendada mured ohutuse ja regulatiivsete takistuste pärast. Sellegipoolest näitavad Cruise'i ja Waymo tehtud edusammud autonoomse transpordi paljutõotavat tulevikku.

Allikad:

– Detroiti vaba ajakirjandus

– California kommunaalteenuste komisjon