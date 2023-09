Digimaksete tulevik

Tänasel digiajastul vajavad traditsioonilised maksesüsteemid uuendamist. Raha üleandmine, raha prognoositavus, tehingute turvalisus ning arveldused ja leppimised on kõik valdkonnad, mida saab parandada. See on toonud kaasa erinevate uuenduste esilekerkimise digitaalsete maksete ruumis.

Virtuaalsed kaardid kommertsmaksete, avatud panganduse, reaalajas maksete (RTP), programmeeritavate või nutikate maksete, mobiilseadmete puudutusega maksmiseks, kontolt kontole (A2A) maksete ja plokiahelapõhiste varade jaoks on kõik need näited. uuendused. Mis aga eristab võitnud pakkumist digitaalse makseruumis? Paymentuse panganduse ja FinTechi lahenduste peadirektori Ron Bergamesca sõnul peavad edukad maksepakkumised olema kõikehõlmavad, hõlpsasti kasutatavad ja kiired.

Reaalajas makseskeemid on kogu maailmas populaarsust kogunud. Teenuse FedNow® tekkimine USA-s alternatiivina RTP-võrgule on reaalajas maksevõrkude kättesaadavust veelgi laiendanud. Reaalajas maksed pakuvad väärtuspakkumist maksete algatamiseks, arveldamiseks ja lõpetamiseks 24/7 sekunditega. Seda on juba laialdaselt tunnustatud kogu maailmas, kusjuures teejuhiks on sellised riigid nagu Tai.

Siiski on veel riike, kus reaalajas maksed ei ole veel käivitunud. Näiteks AÜE-s moodustasid kiirmaksed 1.1. aastal vaid 2022% tehingutest. Reaalajas makseskeemide ja platvormide koostalitlusvõime on ülioluline, kuna riigid täiustavad oma olemasolevaid süsteeme ja infrastruktuure.

Digitaalse makseruumi uuendused nõuavad kasutuselevõtuks infrastruktuuri. Reaalajas makseid nähakse USA turul kontolt kontole või pangapõhiselt maksmise võimaluste tekkimise eelkäijana. Lisaks pälvivad tähelepanu virtuaalsed kaardid ja A2A maksed nende võime tõttu vähendada vigu, parandada sularahahaldust ja suurendada äritehingute läbipaistvust.

Vaatamata üleminekule elektroonilistele ja digitaalsetele tehingutele, tuginevad paljud ettevõtted endiselt pärandmaksemeetoditele. Pärandprotsessid on pettustele vastuvõtlikumad kui elektroonilised lahendused, mistõttu on vajadus digitaalsete maksete uuenduste järele veelgi ilmsem.

Kuna digitaalsete maksete tulevik areneb jätkuvalt, on oluline, et maksete pakkumised oleksid kõikehõlmavad, hõlpsasti kasutatavad ja kiired. Uuenduslike maksevahendite kasutuselevõtt sõltub nende suutlikkusest ületada olemasolevaid võimalusi ja kas tulemuslikkus õigustab uude taristusse investeerimist.

Allikad:

– "Surm paberilõike tõttu: tšekkide varjatud kulud"

– „Kommertsmaksed kauplevad pärandprotsessidega kaasaegse digitaalse tõhususe saavutamiseks”

– PYMNTSi intervjuu Ron Bergamescaga, Paymentuse panganduse ja FinTechi lahenduste peadirektoriga

- PYMNTSi intervjuu Sarah Billingsiga, vanemasepresidendi, PNC maksete ja rahvusvaheliste tootetoimingute ning ümberkujundamise juhiga

– PYMNTSi intervjuu Link Money tegevjuhi Eric Shoykhetiga

– PYMNTSi intervjuu PSCU kasvujuhi Brian Scottiga

– PYMNTSi intervjuu Ernest Rolfsoniga, Finexio tegevjuhi ja asutajaga

– PYMNTSi intervjuu American Expressi äristrateegia, ühinemiste ja omandamiste ning liitude juhi Todd Manningiga