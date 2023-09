SAS kuulutab Explore konverentsil välja peamised algatused

By

SAS tegi hiljuti Las Vegases toimunud Explore konverentsil mitu olulist teadaannet, mis näitas oma pühendumust tehisintellektile ja analüütikale. Üks peamisi algatusi on nende lubadus investeerida 1 miljard dollarit tehisintellektil põhinevatesse tööstuslahendustesse. See investeering peegeldab SASi keskendumist analüütika kõigile ja kõikjal kättesaadavaks tegemisele.

Kooskõlas selle lubadusega kasutab SAS andmeprobleemide lahendamiseks generatiivset AI-d. Ettevõte tegeleb autentsete andmete genereerimisega, mis peegeldavad reaalset keskkonda, tagades kasutajate privaatsuse kaitse, kallutamise testimise ja leevendamise, samuti katsetab haruldasi ja äärmuslikke sündmusi. Lisaks pakub SAS "digitaalseid kaksikuid", mis on füüsiliste süsteemide duplikaadid, mis võimaldavad organisatsioonidel katsetada uusi lahendusi ja testida strateegiaid tõhususe suurendamiseks.

SAS on teinud koostööd Microsoftiga, et integreerida nende generatiivsed AI võimalused Microsoft Azure OpenAI platvormiga. Kasutades SAS-i orkestreerimis- ja analüüsitööriistu koos Azure'iga, saavad ettevõtted toetada kriitilisi toiminguid ja edendada innovatsiooni. Integratsioon on piiratud eelvaate jaoks saadaval käesoleva aasta lõpus.

Teine oluline teadaanne on andmete ja analüütika automatiseerimiseks loodud tervishoiuplatvormi SAS Health käivitamine. Selle ettevõttelahenduse eesmärk on parandada terviseandmete haldamist ja pakkuda põhjalikku analüüsi, võimaldades standardvormingus elektrooniliste terviseandmete kiiret sissevõtmist. Eeldatakse, et SAS Health mängib tervishoiuteenuste osutamise tulevikus keskset rolli.

Konverentsil sai uuendusi ka Viya platvorm. SAS tutvustas Viya Workbenchi, turvalist pilvepõhist arenduskeskkonda koodi täitmiseks. Samuti kuulutasid nad välja kolm populaarsete arendustööriistade klienti: Jupyter Notebook, Visual Studio Code ja SAS Enterprise Guide. Nende täiustuste eesmärk on tõsta tootlikkust ja võimaldada andmeteadlaste ja arendajate jaoks kiiremat innovatsiooni.

SAS avalikustas ka SAS App Factory, rakenduse kiiresti arenevate tehisintellektiga juhitud rakenduste jaoks. See lahendus automatiseerib pilvepõhise tehnoloogiavirna, sealhulgas Reacti, TypeScripti ja Postgresi seadistamise. Plaani kohaselt on see üldiselt saadaval järgmisel aastal koos Viya Workbenchiga.

Lisaks nendele algatustele käivitas SAS SAS Energy Forecasting Cloudi, mis on suunatud kommunaalettevõtetele. See pilvepõhine teenus aitab parandada planeerimist ja toiminguid, pakkudes ennustavat analüüsi tippnõudluse ja edastuse planeerimise jaoks. Proovitöö Los Angelese vee- ja elektriosakonnaga näitas selle lahenduse potentsiaali.

SAS rõhutas kogu konverentsi vältel tehisintellekti ja andmehalduse juhtimise tähtsust. Nad rõhutasid oma asjatundlikkust valitsemise ja vastavuse vallas ning rõhutasid oma mudelite läbipaistvust, eriti nende puhul, mis on seotud generatiivse sisuga. SAS kordas oma pühendumust täisfunktsionaalsete AI-lahenduste pakkumisele ja rõhutas nende väärtust juurutamise "viimasel miilil".

Üldiselt kinnitavad SAS-i teadaanded konverentsil Explore nende pühendumust tehisintellektile, analüütikale ja tehnoloogia arengule, et lahendada kriitilisi äriprobleeme.

Allikad:

– ajakiri Business NC (allikaartikkel)

– SAS Newsroom (https://www.sas.com/en_us/news.html)