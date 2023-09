Prantsusmaa keelab kiirgustaseme tõttu iPhone 12 müügi

By

Prantsusmaa digitaalmajanduse nooremminister teatas, et Apple peab peatama oma iPhone 12 mudeli müügi Prantsusmaal. See otsus tehti pärast seda, kui riigi kiirgusvalve ANFR viis läbi katsed ja avastas, et nutitelefoni erineeldumismäär (SAR) ületas seadusega lubatud piire.

Prantsusmaa nooremminister Jean-Noel Barrot paljastas intervjuus ajalehele Le Parisien, et ANFR teavitas Apple'i keelust. Ta märkis ka, et tarkvarauuendus võib lahendada 12. aastast müügil olnud iPhone 2020-ga seotud kiirgusprobleeme.

Barrot rõhutas, et Apple'il on kaks nädalat aega reageerimiseks ja vajalike muudatuste elluviimiseks. Kui seda ei tehta, võidakse kõik ringluses olevad iPhone 12 seadmed tagasi kutsuda. Ta rõhutas, et samad reeglid kehtivad kõikidele ettevõtetele, sealhulgas digihiiglastele.

Euroopa Liit on kehtestanud SAR-i väärtustele ohutuspiirid seoses mobiiltelefonide kasutamisega, kuna uuringud on viitanud potentsiaalsele suurenenud riskile teatud tüüpi vähi tekkeks. Prantsuse valvekoer jagab oma järeldusi teiste EL-i liikmesriikide regulaatoritega, kusjuures Barrot märgib, et sellel otsusel võib olla laineline mõju.

Prantsusmaa on olnud ennetav elektroonikaseadmete kiirgustaseme jälgimisel, laiendades 2020. aastal eeskirju, et nõuda jaemüüjatelt kiirgusväärtuste kuvamist mitte ainult mobiiltelefonide, vaid ka tahvelarvutite ja muude elektroonikatoodete pakenditel.

Apple pole keeluavaldusele veel vastust andnud.

Allikas: Reuters (URL puudub)