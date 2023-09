Moodulkiiver Roof Boxxer 2: stiilne ja praktiline valik mootorratturitele

Roof Boxxeri kiiver on olnud mootorratturite seas populaarne valik alates selle loomisest 1993. aastal. Oma ainulaadse ümara disaini poolest, mis ühendab endas modernse ja retro stiili, tähistab Roof nüüd oma 30. aastapäeva, tutvustades oma ühe armastatuima kiivri uusimat versiooni. – Boxxer 2 moodulkiiver.

1995. aastal turule toodud originaal Roof Boxxeri kiiver kogus populaarsust oma silmatorkava stiili ja praktiliste omaduste tõttu. Selle modulaarne disain koos 180-kraadise ümberpööratava lõuavardaga andis sõitjatele paindlikkuse, et kangi hõlpsalt teelt eemale liigutada, säilitades samas eksimatu esteetika. 2017. aastal tutvustas Roof Boxxer Carbonit, mis on sama disaini kergem ja jõudlusele orienteeritud versioon.

Boxxer 2 on Boxxeri sarja edasiarendus, kus Roof on säilitanud oma ikoonilise stiili, lisades samal ajal uuendatud tehnoloogia, mis vastab uuele ECE R22.06 standardile. Kiiver säilitab oma topelt P/J homologatsiooni, mis tähendab, et see on lubatud maanteel kasutamiseks avatud või suletud lõuavardaga. Uus FleXLockeri süsteem tagab klaaskiust kesta turvalise lukustamise avatud asendis, muutes kiivri kergeks, vaid 3.5 naela (1,600 grammi). Märkimisväärne on see, et vaatamata standardile 22.06 järgimisele säilitab Boxxer 2 sama kaalu kui tema eelkäija.

Kiivri sees on Boxxer 2 eemaldatav ja pestav antibakteriaalse töötlusega Silent Lining sisemus, mis on loodud mugavuse ja vaikse sõidukogemuse tagamiseks. Kiiver sisaldab ka kohandatava paksusega lisapatju ja pakub valikulisi erineva paksusega põsepatju. Sellel on läbipaistev kriimustusvastane visiir koos uduvastase ekraaniga ja see on sisetelefoni jaoks valmis.

Moodulkiiver Roof Boxxer 2 on saadaval kolmes kindlas värvitoonis (must, hall ja punane) ning erinevates graafilistes valikutes. Seda pakutakse suurustes XS kuni XXL ja selle soovituslik jaehind on 499 eurot ($ 536 USD).

Kokkuvõtteks võib öelda, et Roof Boxxer 2 moodulkiiver ühendab stiili ja praktilisuse, muutes selle mootorratturitele ahvatlevaks valikuks. Oma uuendatud disaini ja ohutusstandarditest kinnipidamisega pakub see kiiver sõitjatele ideaalset segu uuenduslikkusest ja klassikalisest veetlusest.

Mõistete määratlused:

– Moodulkiiver: lõuavardaga kiiver, mida saab üles pöörata, võimaldades ratturil oma nägu täielikult paljastada.

– Homologeerimine: toote teatud ohutus- ja toimivusstandarditele vastavuse tõendamise protsess.

– ECE R22.06 standard: Euroopa standard mootorrattakiivritele, mis tagab nende vastavuse konkreetsetele ohutusnõuetele.