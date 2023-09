Andrew Flintoff naaseb kriketiväljakule Inglismaa koondise tasustamata konsultandina

By

Endine Inglismaa kriketimängija Andrew Flintoff naasis kriketiväljakule pärast seda, kui ta sattus eelmise aasta detsembris BBC saate Top Gear filmimisel õnnetusse. Flintoff, kes on sõber Inglismaa kriketikoondise tegevdirektori Rob Keyga, töötab nüüd Inglismaa koondise tasustamata konsultandina käimasolevas neljamängulises ühepäevases rahvusvahelises sarjas Uus-Meremaa vastu.

See roll on ajutine ja piirdub järgmise nelja matšiga ning eeldatavasti ei sõida Flintoff koos meeskonnaga järgmisel kuul Indias toimuvale maailmameistrivõistlustele. 45-aastast kriketimängijat, kes mängis Inglismaa koondises enne 79. aastal pensionile jäämist 141 testi ja 2009 ühepäevast mängu, nähti Cardiffis Sophia Gardensis Inglismaa koondisega väljakuharjutusi juhtimas.

Flintoff murdis mullu õnnetuses roided, kuid nüüdseks on ta paranenud ja on tagasi väljakul. Tema naasmine kriketimaailma on tekitanud elevust fännides, kes mäletavad tema panust Inglismaa koondisesse tema mängijakarjääri jooksul. Ehkki ta ei ole meeskonnas püsiv liige, osutuvad tema kogemused ja teadmised mängijatele käimasoleva sarja jooksul kahtlemata väärtuslikuks.

Alati on inspireeriv näha endisi mängijaid nagu Flintoff, kes on seotud armastatud spordialaga ja jagavad oma teadmisi uue põlvkonna kriketimängijatega. See ajutine tasustamata konsultandi roll näitab Flintoffi pühendumist mängule ja valmisolekut panustada igal võimalikul viisil.

