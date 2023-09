Framework kuulutab välja täissuuruses SD-laienduskaardi oma modulaarsele sülearvutile

Modulaarse Frameworki sülearvuti taga olev ettevõte Framework teatas, et töötab oma seadme jaoks täissuuruses SD-laienduskaardi kallal. Ettevõte on otsustanud mooduli "ette teatada", mis tähendab, et on tõenäoline, et seda ei pruugita kunagi tarnida. Seda tehes on Frameworki eesmärk aga viia oma kogukond arendusprotsessi kulisside taha.

2021. aastal korraldatud küsitluses hindas Frameworki kogukond täissuuruses SD-kaardi enim nõutud pordiks pärast Gigabit Etherneti pistikut, mida Framework eelmisel aastal müüma hakkas. SD laienduskaardi väljastamise viivitus oli tingitud ettevõtte otsusest keskenduda oma esimese sülearvuti turule toomisele 2020. aastal.

Kõigil Frameworki välja töötatud laienduskaardi moodulitel on standardsed meessoost USB-C-pordid, mida saab ühendada emaplaadi süvistatavatesse USB-C-portidesse. See võimaldab mooduleid kasutada teiste USB-C arvutitega või raammasinate vahel vahetada.

Lisaks pakub Framework soodushinnaga 11. põlvkonna Intel Core emaplaate, mille hinnad jäävad vahemikku 199–399 dollarit kasutajatele, kes on huvitatud oma mitteametliku Inteli NUC-i loomisest.

Üldiselt pakuvad Frameworki teade täissuuruses SD-laienduskaardist ja soodushinnaga emaplaatide saadavusest kasutajatele põnevaid võimalusi modulaarsete sülearvutite ja mini-lauaarvutite kohandamiseks ja ehitamiseks.

Allikad:

– Sean Hollister: "Ja nüüd saate odavalt meisterdada modulaarse Intel NUC-i," The Verge.