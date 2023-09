Oma kiireima enese avamine Forza Motorspordis

Forza Motorsport teeb nelja aasta pärast tagasituleku uhiuue osamaksega. Arendajad, Turn 10, on frantsiisi uuesti leiutamiseks pöördunud tagasi joonestuslaua juurde. Mängu demo näitab põnevaid muudatusi mängu ja juurdepääsetavuse funktsioonides.

Demo koosneb kolmest The Builders' Cupi võistlusest, mis keskendub teie auto uuendamisele ja ehitamisele. Erinevalt mängu varasematest versioonidest, mis rõhutavad ulatusliku autokollektsiooni kogumist, julgustab uus Forza Motorsport mängijaid keskenduma mõne auto uuendamisele, mida nad tõeliselt naudivad.

Üks märgatav muudatus mängus on juhtnupud. Uue Forza Motorspordi juhtnupud nõuavad suuremat täpsust, luues realistlikuma sõidukogemuse. Enam pole võimalik pöördeid lihtsalt pidurdada; mängijad peavad töötama oma autodega, et saavutada puhas pööre. Kuigi pikaajaliste mängijate puhul võib juhtnuppe veidi kohandada, annavad need tegelikust sõidust täpsema ülevaate.

Mängu juurdepääsetavuse funktsioonid on kiiduväärt. Forza Motorsport on teinud jõupingutusi, et pimedad ja vaegnägijad saaksid mängu nautida. Erinevad helivihjed, nagu käiguvahetus ja läheduse hoiatused, võimaldavad mängijatel mängus navigeerida ilma visuaalsete näpunäideteta. Need juurdepääsetavuse valikud võivad olla kasulikud ka nägemisega mängijatele, parandades nende sõidukogemust.

Juurdepääsetavuse funktsioonide kaasamine avab mängu täiesti uuele vaatajaskonnale ning põnev on näha, kuidas pimedad ja vaegnägijad mängu kogevad ja üle vaatavad. Lisaks tuletavad need juurdepääsetavuse valikud meelde, et mängude juurdepääsetavust tuleks pigem oodata kui kiita.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Forza Motorsport on oma uue osamaksega tagasi joonistuslauale. Mäng keskendub mõne valitud auto ehitamisele ja uuendamisele, pakkudes realistlikumat ja kaasahaaravamat sõidukogemust. Juurdepääsetavusfunktsioonide kaasamine muudab mängu kättesaadavaks laiemale publikule ja on huvitav näha, kuidas mängijad mängu avaldamisel need muudatused omaks võtavad.

