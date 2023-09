Fortnite'i boss Donald Mustard teatas pärast 25 aastat mängutööstuses töötamist pensionile jäämisest

By

Donald Mustard, Epic Gamesi loovjuht ja globaalse mängufenomeni Fortnite juht, teatas pärast hiilgavat 25-aastast karjääri mängutööstuses oma pensionile jäämisest. Mustard pälvis esmakordselt tunnustuse, kui ta asutas 2005. aastal stuudio Chair Entertainmenti, mille taga on sellised hittmängud nagu Shadow Complex ja Infinity Blade. 2008. aastal omandas Epic Games Chairi ja lõpuks tõusis Mustard 2016. aastal loomejuhi ametikohale.

Sotsiaalmeedias jagatud avalduses avaldas Mustard tänu oma karjääri jooksul kogetud uskumatu teekonna eest. Ta tänas oma kolleege ja Epic Gamesi tegevjuhti Tim Sweeneyt toetuse ja koostöö eest. Mustard kajastas erinevaid saavutusi, mida ta oli saavutanud, alates mängude loomisest nagu Advent Rising ja Undertow kuni Fortnite'i edu kujundanud meeskonna liikmeks saamiseni.

Kui Mustard jättis hüvasti oma rolliga Epic Gamesis, väljendas ta uhkust ettevõtte võime üle pakkuda Fortnite'i kogukonnale rõõmu ja rõõmu. Ta mainis ikoonilisi hetki, nagu Battle Busi start, raketi poolt taeva avanemine ja sõpradega tantsimine pärast Victory Royale'i. Mustard kinnitas fännidele, et Fortnite'i tulevik on heades kätes, ja kiusas, et meeskonnad töötavad "suurte, lõualuu langetavate ja hämmastavate asjade kallal".

Pärast pensionile jäämist ootab Mustard oma naise ja perega kvaliteetaega. Ta väljendas põnevust mängijana jätkamise ja Fortnite'i tuleviku nautimise üle koos kogukonnaga, mille loomisel ta aitas.

Allikad:

– Sinep, Donald. Teadaanne pensionile jäämise säuts. [URL puudub]

– Tooli meelelahutus. Ametlik koduleht. [URL puudub]

- Eepilised mängud. Ametlik koduleht. [URL puudub]