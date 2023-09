Tutvustame Xbox Mastercardi: teenige oma mängukogemuse eest punkte

Microsoft avalikustas oma uusima mänguritele mõeldud pakkumise: Xbox Mastercardi. See uus krediitkaart võimaldab kaardi kasutajatel teenida oma ostude eest punkte, mida saab lunastada mängude ja lisandmoodulite jaoks Microsoft Store'is. Kaart on alates 21. septembrist esialgu saadaval ainult Xbox Insider programmi liikmetele USA-s, enne kui järgmisel aastal on see saadaval kõigile USA-s asuvatele Xboxi kasutajatele.

Xbox Mastercard on Microsofti ja Barclaysi partnerluse tulemus. Nagu oodatud, on kaardi eesmärk ergutada kasutajaid Xboxi sisu ostma. Iga igapäevaste ostude peale kulutatud dollari eest saavad kaardiomanikud ühe preemiapunkti. Preemiapunktide määr tõuseb aga viie punktini iga Microsoft Store'is kulutatud dollari kohta. Lisaks teenivad valitud voogedastus- ja söögiteenuste (nt Netflix, DoorDash ja Grubhub) kaudu tehtud ostud kolm punkti dollari kohta.

Xboxi mängude ja lisandmoodulite eest lunastamisel on iga preemiapunkti väärtus üks senti. See tähendab, et kui kulutate kaarti kasutades tavapärastele ostudele 1,000 dollarit, teenite uute mängude jaoks 10 dollari väärtuses punkte. Kaart on saadaval viie erineva kujundusega ja kasutajad saavad seda oma Xbox Gamertagiga isikupärastada.

Funktsionaalsuse osas toetab Xbox Mastercard kontaktivabu makseid ja digitaalset rahakotti. Kaardiomanikel on ka tasuta juurdepääs oma FICO krediidiskoorile. Kaardi krediidi kulukuse aastamäär (APR) võib sõltuvalt krediidikontrolli tulemustest olla vahemikus 20.99% kuni 31.99%.

Kasutajate meelitamiseks registreeruma ja kaarti kasutama pakub Microsoft mõned lisahüved. Kaardiomanikud saavad pärast esimest ostu boonust 5,000 kaardipunkti (vastab 50 dollarile). Lisaks saavad liikmed pärast Mastercardi esmakordset kasutamist kolm kuud Xbox Game Pass Ultimate'i tasuta kasutada. Selle tellimuse saab isegi sõbrale üle kanda, kui kaardiomanik on juba tellija.

Üldiselt on Xbox Mastercardi eesmärk parandada Xboxi kasutajate mängukogemust, premeerides neid ostude eest. Oma atraktiivse preemiapunktisüsteemi ja eksklusiivsete boonustega meeldib see krediitkaart kindlasti innukatele mängijatele.

