Ford F-150 välgujuhid saavad nüüd EV-navigeerimiseks kasutada Apple Mapsi

Ford F-150 Lightning elektriveokite omanikel on nüüd võimalus navigeerida Apple Mapsi abil ja saada juhiseid laadimise kohta. Seda funktsiooni avalikustati hiljuti Fordi edasimüüjate saadetud teatises, milles väideti, et kõigil Lightningi omanikel on juurdepääs Apple Mapsi funktsioonile. Siiski on vaja Apple iOS 15.4 või uuemat versiooni ja Ford Power-Up 6.3.0 või uuemat versiooni.

Kuigi Apple Mapsi EV juhised ei ole Ford EV-de jaoks uus, on see F-150 Lightning mudeli jaoks esmakordne. Varem oli see saadaval Ford Mustang Mach-E-s, hõlmates 2022. ja 2023. aasta mudeleid, aga ka mõningaid vanemaid mudeleid, olenevalt teabe- ja meelelahutussüsteemi tarkvaraversioonist.

Ford selgitas, et Apple Maps kasutab iPhone'i andmeid sõiduki ja aku teabe lugemiseks, kui see on ühendatud CarPlayga, lisades vajadusel laadijaid reisile. Green Car Reports ei ole veel katsetanud Apple Mapsi laadimispeatusfunktsiooni võrreldes Fordi kohalike navigeerimisfunktsioonide ja BlueOvali laadimisvõrguga.

Teised autotootjad, nagu Porsche, on integreerinud Apple Mapsi oma EV-desse, et jälgida energiakasutust ja kohandada marsruute kõrguse muutuste ja muude tegurite alusel. BMW oli esimene kaubamärk, mis lubas seda funktsiooni USA turu EV-s, 2022. aasta BMW i4-s.

Google sisaldab oma navigatsioonisüsteemi ka elektriautode laadijaid, mis pakuvad valitud EV mudelite laadimisoleku ja sõiduulatuse hinnanguid. Ford rõhutab, et selle algne navigatsioonisüsteem pakub lisafunktsioone, mida Apple Maps ei paku, nagu laadimisjaamade saadavus, unikaalse sõidukiidentifikaatoriga seotud makseandmed ja teave Fordi BlueOvali laadimisvõrgu kohta.

Lisaks Apple Mapsi integratsioonile tutvustab Ford Charge Assist funktsiooni, mis võimaldab juhtidel teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraani abil avalikke laadimisjaamu leida, käivitada ja nende eest tasuda. See välistab vajaduse eraldi rakenduste, näiteks FordPassi või laadimisvõrgu rakenduse järele.

Üldiselt laiendab Ford F-150 Lightningu võimalusi, et pakkuda EV-juhtidele sujuvat ja mugavat kogemust olenemata sellest, kas nad eelistavad kasutada Apple Mapsi või Fordi natiivset navigatsioonisüsteemi.

Allikad:

- CarsDirect

- Ford