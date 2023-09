Football Manager 2024 väljalaskekuupäev on välja kuulutatud

Sega avalikustas, et Football Manager 2024 ilmub 6. novembril. Mäng on saadaval erinevatel platvormidel, sealhulgas PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S ja nutitelefonid. See on Football Manageri sarja 20. osa ja see on esimene mäng selles sarjas, mis käivitatakse Jaapanis.

Üks FM24 oluline funktsioon on selle kättesaadavus Xbox Game Passis käivitamisel PC ja Xbox Series X/S kasutajatele. Lisaks on Football Manager 2024 Mobile juurdepääsetav Netflixi kaudu pärast FM23 Touchi lisamist Apple Arcade'i.

Mängu taga olev arendusmeeskond Sports Interactive väljendas elevust Jaapanis ilmumise ja jaapani keele toe kasutuselevõtu üle. See koos mängu integreerimisega Netflixi, millel on üle 230 miljoni inimese üle maailma, annab Football Manageri mängijate kogukonnale märkimisväärse võimaluse veelgi kasvada.

Football Manager 2024 eeltellimused on praegu avatud, pakkudes kuni ametliku avapäevani 10-protsendilist allahindlust. Ettetellimine annab PC/Maci mängijatele juurdepääsu varajasele juurdepääsuperioodile umbes kaks nädalat enne mängu väljaandmist.

Väärib märkimist, et Football Manager 2024 on eeldatavasti viimane osa enne järgmisel aastal FM25-ga toimuvat kapitaalremonti. Intervjuus Eurogamerile väljendas Sports Interactive boss Miles Jacobson isiklikku pettumust sarja eelmise sissekande üle, hoolimata selle tohutust populaarsusest.

Allikad:

- Eurogamer

- Sega

Mõisted:

– Xbox Game Pass: Microsofti pakutav tellimusteenus, mis pakub kuutasu eest juurdepääsu mängude teegile.

– Varajane juurdepääs: periood enne mängu ametlikku väljaandmist, mille jooksul mängijad saavad mängule juurde pääseda ja seda mängida, kui seda alles arendatakse või testitakse.