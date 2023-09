Flipkart Mobiles Bonanza müük: suurepärased pakkumised nutitelefonidele

Flipkart korraldab praegu Mobiles Bonanza allahindlust, kus kliendid saavad leida suurepäraseid pakkumisi ja allahindlusi mitmesugustele nutitelefonidele, sealhulgas populaarsetele mudelitele, nagu iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro ja Nothing Phone 1. See seitsmepäevane allahindlus algas 3. septembril ja kestab 9. septembrini.

Selle müügi ajal pakub Flipkart mitte ainult allahindlusi, vaid ka pangapakkumisi, maksepõhiseid allahindlusi, tasuta EMI-valikuid ja vahetuspakkumisi valitud nutitelefonidele. Kliendid saavad neid pakkumisi kasutada, et osta soovitud telefone soodsamate hindadega.

Käimasolevas Mobiles Bonanza müügis on iPhone 14 noteeritud hinnaga Rs. 68,999 79,900, mis on väiksem kui selle algne hind Rs. 11 5. Realme 22,999 Pro 23,999G on saadaval hinnaga Rs. 12 5 Rs asemel. 19,499 24,999. Redmi Note 1 Pro 28,999G saab osta alghinnaga Rs. 33,999 XNUMX, vähem kui Rs. XNUMX XNUMX. Lisaks on Nothing Phone XNUMX hinnas Rs. XNUMX XNUMX, vähendatud algsest hinnast Rs. XNUMX XNUMX.

Kui aga jätate selle müügi vahele, ärge muretsege! Flipkartil on mitu eelseisvat müüki, mida võite oodata. Oktoobris algab iga-aastane Big Billion Days allahindlus eeldatavasti 3. oktoobril ja võib kesta 10. oktoobrini. Tavaliselt pakub see allahindlus elektroonikale, tarvikutele ja teleritele märkimisväärseid allahindlusi. Lisaks võib Flipkart korraldada 20. oktoobrist 24. oktoobrini Big Dussehra allahindlust, mis pakub erinevatele toodetele kuni 80 protsenti allahindlust.

Novembrisse liikudes korraldab Flipkart tõenäoliselt 1. novembrist 6. novembrini Big Diwali müügi, millele järgneb 8. novembrist 14. novembrini Flipkart Mobile Bonanza müük, mis hõlmab nutitelefonide eksklusiivseid pakkumisi ja allahindlusi. Lisaks toimub 18. novembrist 24. novembrini Grand Gadgets Daysi soodusmüük ja 24. novembrist 28. novembrini suur kodumasinate soodusmüük. Novembri viimastel nädalatel võib toimuda ka parima hooaja soodusmüük, Grand Gadget Days ja Black. Reedene müük Flipkartis.

Detsembris valmistuge Flipkarti hooaja lõpu müügiks 7. detsembrist 12. detsembrini, Big Saving Days 16. detsembrist 21. detsembrini, Flipkart End Of Seasoni jõulumüügiks 22. detsembrist 25. detsembrini ja Aastalõpumüük 24. detsembrist 31. detsembrini. Flipkart võib korraldada ka Grand Gadgets Daysi müügi aasta viimasel kolmel päeval.

Nende eelseisvate müükide ajal kavatseb Flipkart teha koostööd erinevate finantsasutustega, et pakkuda klientidele raha tagasi, preemiapunkte ja allahindlusi, tagades, et nad saavad veebis ostes veelgi säästa.

