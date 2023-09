Kogukonna tippkohtumine Põhja-Ameerika: edu suurendamine digitaalse ümberkujundamise teel

By

Digitaalse ümberkujundamise projektide edu takistavad sageli halvasti välja töötatud digitaalsed strateegiad, tehnoloogiavalikutega vastavusse viimine ning uute süsteemide ja protsesside piiratud kasutuselevõtt. Neid tähelepanekuid toetavad selliste ettevõtete nagu Deloitte kolmanda osapoole uuringud. Nende probleemide lahendamiseks osalevad valdkonna eksperdid, nagu CIO Kenny Mullican, AE Index Reporti saatejuht Toni Witt ja Cloud Warsi asutaja Bob Evans, kogukonna tippkohtumisel Põhja-Ameerikas. See sündmus, mis toimub 15.–20. oktoobril Charlotte'is, Põhja-Carolinas, on tunnistatud suurimaks sõltumatuks innovatsiooni-, koolitus- ja haridusprogrammiks Microsofti ärirakenduste ruumis.

Community Summit North America pakub põhjalikku päevakava, mis sisaldab üle 500 seansi sellistel teemadel nagu tehisintellekt (AI), Dynamics, Dynamics 365 ja Power Platform. Osalejad saavad kasutada ka rohkem kui 30 praktilist Akadeemia tundi ja saada Tech Medici kasutajatoes isiklikku abi. Lisaks on üritusel näitusepõrandal lai valik ISV-sid, konsultante ja süsteemiintegraatoreid, pakkudes väärtuslikke teadmisi ja lahendusi.

Ürituse ajal võtab Bob Evans peakõne, et arutada Microsofti positsiooni tema Cloud Warsi Top 10 edetabelis kõrgeima ettevõttena. Osaledes üle 4,000 äritehnoloogia professionaali, kes esindavad keskmise turuosa ja ettevõtte organisatsioone, pakub Summit NA üksikisikutele ja meeskondadele ainulaadset võimalust saada põhjalikku koolitust ja haridust, mida saab vahetult rakendada nende digitaalse ümberkujundamise algatustes. See kontsentreeritud õppimiskogemus võimaldab osalejatel oma teekonda kiirendada vaid viie päevaga.

Sündmuse mõju on ilmne tootmisettevõtte CIO tunnistuses, kes rõhutas investeeringutasuvust, mis saadi oma meeskonna saatmisel Põhja-Ameerika Ühenduse tippkohtumisele. Kuna ettevõte läks hiljuti üle D365 Finance, Operations ja Supply Chain Cloud ERP-le, soovivad nende IT- ja finantskolleegid koguda näpunäiteid, õpetusi ja teavet, mis kiirendaks nende digitaalse ümberkujundamise eesmärkide elluviimist.

Community Summit North America paistab silma kui Microsofti ärirakenduste ökosüsteemi kõige kauem kestnud sõltumatu kasutajakonverents. Keskendudes praktiliste nõuannete pakkumisele ja reaalse maailma juhiste pakkumisele, luuakse üritus "Kasutajate poolt, kasutajate poolt". Liituge valdkonna ekspertide ja praktikutega kogukonna tippkohtumisel North America, et saada ülevaade Microsofti ärirakenduste võimendamisest oma ettevõtte digitaalse ümberkujundamise eesmärkide saavutamiseks.

Allikad:

– Deloitte

– Ühenduse tippkohtumine Põhja-Ameerikas