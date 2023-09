First Advantage omandab biomeetriatehnoloogia pakkuja Infinite ID

Tööhõive taustauuringu ja -kontrolli teenuste pakkuja First Advantage on teatanud biomeetriatehnoloogia pakkuja Infinite ID ostmisest 41 miljoni dollari eest sularahas. Omandamise eesmärk on laiendada First Advantage'i võrgustikku ja identiteedikontrolli pakkumisi oma USA klientidele.

Infinite ID, mille peakorter asub New Yorgis Hicksville'is, on erainvesteerimisfirma Enlightenment Capitali portfelliettevõte. Ettevõte peaks teenima rohkem kui 10 miljonit dollarit aastas. Biomeetriatehnoloogia pakkuja pakub identifitseerimis- ja autentimistööriistu erinevatele sektoritele, sealhulgas kaitse- ja luure-, riigijulgeoleku-, õiguskaitse-, piiriturvalisuse, katastroofidele reageerimise ja hädaolukordade haldamise ning ettevõtete turvalisuse jaoks.

First Advantage'i tegevjuht Scott Staples märkis, et Infinite ID tarkvara täiendab ettevõtte olemasolevaid RightID ja Digital Identity Services pakkumisi. Seda omandamist peetakse oluliseks sammuks First Advantage'i tooteportfelli ja põhitegevuse laiendamise suunas.

Selle omandamisega soovib First Advantage suurendada oma võimekust täiustatud biomeetriliste tehnoloogialahenduste pakkumisel, et aidata tööandjatel riske vähendada ja järgida. Biomeetriline autentimine pakub kõrget turvalisuse taset, kasutades isiku identiteedi kontrollimiseks ainulaadseid füüsilisi või käitumuslikke omadusi, nagu sõrmejäljed, näotuvastus või vikerkesta skaneerimine.

