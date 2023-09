Instagrami lõimed tutvustavad märksõnaotsingu funktsiooni

Instagrami Threads, sõnumsiderakendus, mis on loodud kasutajate konkureerivatest suhtlusvõrgustikest eemale meelitamiseks, on kasutusele võtnud uue märksõnaotsingu funktsiooni. Kui varem said Threadsi kasutajad otsida ainult teisi kontosid, siis märksõnaotsingu lisamine võimaldab nüüd otsida postitusi kindlate terminite alusel. Funktsioon on saadaval inglise ja hispaania keeles mitmes riigis, sealhulgas USA-s, Argentinas, Indias ja Mehhikos. Uus otsinguvõimalus on saadaval nii Threadsi mobiiliversioonis kui ka augustis käivitatud veebisaidil.

Märksõnaotsingu funktsioon oli Threadsi kasutajatelt üks enim nõutud täiendusi. Postituste otsimise võimalus joondab Threadsi nüüd teiste sotsiaalvõrgustikega, nagu X (varem tuntud kui Twitter) ja Bluesky, mis juba pakuvad sarnaseid võimalusi. Otsingufunktsioonile juurdepääsuks saavad kasutajad valida otsinguikooni ja sisestada oma märksõna või termini. Otsingutulemustes kuvatakse vastavad kontod või postitused.

Alates juulis käivitamisest on Threads meelitanud ligi 100 miljonit uut kasutajat. Aktiivsete igapäevaste kasutajate arv hakkas aga pärast haripunkti 7. juulil langema. 26. juuliks oli igapäevane kasutus langenud 70% ja 7. juulist 7. augustini langes kasutajate arv 79%. Kasutajate huvi hoidmiseks on Threads töötanud uute funktsioonide lisamise ja olemasolevate täiustamise kallal. Märksõnaotsingu hiljutise lisamise eesmärk on võita tagasi või meelitada ligi uusi kasutajaid.

Mõned funktsioonid, mida kasutajad endiselt soovivad, hõlmavad redigeerimisnuppu, otsesõnumite funktsiooni ja hashtag-süsteemi. Veebisaidi avamine augustis oli märkimisväärne areng, kuna Threads oli varem juurdepääsetav ainult mobiilirakendusena. Lõimed arenevad jätkuvalt ja teevad muudatusi, et vastata kasutajate nõudmistele ja olla kursis teiste sotsiaalmeedia platvormidega.

Allikad:

- Instagrami pea Al Mosseri (URL puudub)

– Andmed turuanalüüsi ettevõttelt Sensor Tower (URL puudub)

– Andmed veebianalüütikafirmast Likeweb (URL puudub)