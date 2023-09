MGM Resortsi rahvusvahelised hotellid, mis on allutatud küberrünnakule: FBI uurib

By

FBI uurib praegu küberrünnakut ettevõtte MGM Resorts International Hotels vastu, mis on mõjutanud nende Las Vegase hotellide arvutisüsteeme. See rünnak on kahjustanud Bellagio 3,933 toa digitaalseid võtmeid ja ARIA kasiino mänguautomaate.

Küberrünnak ettevõtte MGM Resorts International Hotels vastu avastati hiljuti ja õiguskaitseasutused võtavad seda tõsiselt. Juhtumi uurimist juhib FBI, mille eesmärk on tuvastada tekitatud kahju ulatus ja selle eest vastutavad isikud.

Bellagio rikutud digitaalvõtmed on tekitanud muret tubade turvalisuse pärast. Need võtmed võimaldavad külalistel oma tubadesse pääseda ja on hotelli turvasüsteemi oluline osa. Kui häkkerid saavad digitaalvõtmetele volitamata juurdepääsu, võib see potentsiaalselt ohustada hotellikülastajate turvalisust ja privaatsust.

Lisaks ohustatud digitaalsetele võtmetele oli küberrünnak suunatud ka ARIA kasiino mänguautomaatidele. See tekitab muret kasiino mängusüsteemide terviklikkuse pärast. Kasiinode jaoks on ülioluline säilitada oma mänguautomaatide turvalisus ja õiglus, et tagada oma klientidele õiglane mängukogemus.

Küberrünnakud ettevõtetele ja organisatsioonidele muutuvad tänapäevases omavahel seotud maailmas üha tavalisemaks. Sellest tulenevalt peavad ettevõtted seadma esikohale küberturvalisuse meetmed, et kaitsta oma tundlikke andmeid ja klientide turvalisust. MGM Resorts International Hotelsi puhul tuletab küberrünnak meelde, kui oluline on investeerida tugevatesse turvasüsteemidesse ja tavadesse, et kaitsta end potentsiaalsete ohtude eest.

Uurimise ajal teevad MGM Resorts International Hotels ja FBI koostööd, et leevendada küberrünnaku mõju ja vältida edasisi rikkumisi. FBI osalus näitab intsidendi tõsidust ja nende pühendumust vastutavate osapoolte vastutusele võtmisele.

