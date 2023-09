Apple Watch Series 9: parem jõudlus ja täiustatud Find My Accuracy

Äsja välja kuulutatud Apple Watch Series 9 tutvustab mitmeid põnevaid uuendusi, mis parandavad kasutajakogemust. Kuigi pole nähtavat riistvara ümberkujundust ega uusi terviseandureid, on 9. seerial uuendatud ülilairibaprotsessor. See protsessorivärskendus, mida tuntakse kui S9, on esimene tõeline jõudluse suurendamine viimase kolme aasta jooksul, pakkudes varasemate mudelitega võrreldes märkimisväärselt kiiruse kasvu ja paremat reageerimisvõimet.

Lisaks täiustatud jõudlusele on Apple Watch Series 9 suurenenud heledus, mis ulatub kuni 2000 nitini, et tagada parem nähtavus eredas päevavalguses ja kuni 1 nit, kui see on hämaras. Üks tähelepanuväärne täiustus on Siri häälkäskluste töötlemine seadmes, mille tulemuseks on kiirem reageerimisaeg. Kasutajad saavad nüüd Sirilt küsida oma unemustrite, kõndimise pulsi, aktiivsuse taseme ja isegi oma hääle abil terviseandmeid, nagu kaal või ravimite tarbimine. Siri tervisepäringuid laiendatakse hiljem sel aastal rohkematele keeltele.

Apple on kasutusele võtnud ka uue viisi käskude andmiseks Double Tap funktsiooniga. Kasutajad saavad kõnedele vastamiseks, taimerite peatamiseks ja muude kiirete toimingute tegemiseks lihtsalt kaks korda sõrme ja pöialt kokku koputada. See funktsioon on saadaval järgmisel kuul.

Vaatamata suurenenud heledusele ja täiustatud funktsioonidele säilitab Apple Watch Series 9 aku "kogu päeva" 18 tundi. 9. seeria on ettetellimiseks saadaval alates tänasest, tarneaeg on 22. september 2023. Apple Watch Series 9 alghind on 399 dollarit.

Kohandamisvõimaluste vastu huvitatutele saab täna tellida ka Apple Watchi uusi Hermese ja Nike rihmasid, mis jõuavad poodidesse 22. septembril. 9. seeria alumiiniummudelid on erinevates värvides, sealhulgas tähevalgus, kesköö, hõbedane, (PRODUCT)PUNANE ja roosa, samas kui roostevabast terasest väljaanne on saadaval kulla, hõbeda ja grafiidiga. Hermese väljaanne pakub roostevabast terasest valikuid hõbedase või kosmosemustana.

Üldiselt toob Apple Watch Series 9 populaarse nutikella sarja kauaoodatud jõudluse tõuke ja täiustatud funktsionaalsuse. Oma värskendatud protsessori, täiustatud Siri võimaluste ja uute funktsioonidega, nagu kiirete toimingute jaoks mõeldud Double Tap, lubab Series 9 pakkuda täiustatud kasutuskogemust.

