Huawei toob turule uue Mate 60 seeria: Apple'i potentsiaalne rivaal

Huawei Technologiesi uus nutitelefonide seeria on pälvinud ülemaailmset tähelepanu selles sisalduva tehnoloogiaga, vihjates, et ettevõte on USA sanktsioonidest üle saanud ja sellest võib saada Apple'i suur rivaal. Hiljuti välja antud Mate 60 ja Mate 60 Pro koos äsja turule tulnud Mate X5 ja Mate 60 Pro+ on äratanud huvi maailma suurimal nutitelefonide turul Hiinas.

Mate 60 seeria üks põhiomadusi on selle võime toetada satelliitsidet, võimaldades kasutajatel helistada ja sõnumeid saata isegi piirkondades, kus pole mobiilisignaale ega Interneti-ühendust, näiteks mägedes või merel. Kuigi nendes nutitelefonides kasutatavate kiipide üksikasju ei ole avalikustatud, on analüüsifirma TechInsights tuvastanud uue Kirin 9000s kiibi olemasolu, mida toodab Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) Hiinas. Hiina ostjate poolt läbi viidud kiirustestid on näidanud, et Mate 60 Pro on võimeline allalaadimiskiiruseks, mis ületab tipptasemel 5G telefonide oma.

Huawei ei ole Mate 60 seeria tarnijaid ametlikult nimetanud, kuid TechInsights on tuvastanud Lõuna-Korea SK Hynixi telefonides kasutatavate DRAM- ja NAND-komponentide allikana. SK Hynix on teatanud, et uurib seda asja, kuna oli lõpetanud äritegevuse Huaweiga pärast seda, kui USA kehtestas ettevõttele 2019. aastal piirangud. Mate 60 Pro sisaldab varasemate mudelitega võrreldes rohkem Hiinas toodetud kiibikomponente.

Kunagise maailma suurima nutitelefonitootja Huawei turuosa on pidevalt langenud pärast USA valitsuse piiranguid juurdepääsul täiustatud mobiiltelefonimudelite tootmiseks vajalikele kiibi valmistamise tööriistadele. See jättis ettevõttele vaid piiratud saadavuse 5G mudelitele, mis kasutasid varutud kiipe. Hiinas on Huawei turuosa langenud 11. aastal 2021%-le, võrreldes eelmise aasta 27%-ga. Apple’ist sai piirangute tulemusel Hiina juhtiv premium nutitelefonide tootja, kelle turuosa kasvas samal perioodil 11%-lt 19%-le.

Analüütikud viitavad sellele, et Mate 60 seeria väljalaskmine võib tähistada Huawei taaselustamist Apple'i tõsise konkurendina, saades kasu Hiina tarbijate patriootlikust entusiasmist. Selle uue sarja käivitamist on Hiina meedias ja veebis laialdaselt tähistatud kui sümboolset streiki USA vastu, keset kahe riigi vahel kasvavaid pingeid. TF International Securitiesi analüütik Ming-Chi Kuo eeldab, et Mate 60 Pro tarnib selle aasta teisel poolel 5.5–6 miljonit ühikut, mis tähendab 20% kasvu algselt kavandatud mahust. Lisaks võib Mate 60 Pro kumulatiivne tarne 12 kuu jooksul pärast selle turuletoomist jõuda vähemalt 12 miljoni ühikuni.

Allikad:

– Yelin Mo ja Brenda Goh, Reuters