Juhtiva Hiina akadeemiku sõnul aitavad digitaalsed valuutad Hiina ja tema liitlaste dollari kaotamist. Fujiani sotsiaalteaduste akadeemia asedirektor Huang Qicai väljendas seda seisukohta Guangming Daily arvamusloos. Huang märkis, et dollari kaotamise protsess on erinevates riikides juba alanud ja toob kaasa maailma valuuta multipolariseerumise, kuna riigid püüavad end USD-st distantseeruda.

Huang usub, et digitaalsed fiatid, nagu Hiina digitaalne jüaan, mängivad selles pikaajalises protsessis oma rolli. Ta viitab sellele, et rahvusvahelistel digitaalvaluutadel on potentsiaali uuendusteks ja aidata kaasa dollari kaotamisele. Kuna digitaalse valuuta rakendused arenevad jätkuvalt, pakub Huang välja võimaluse, et ülisuveräänne "maailmavaluuta" võiks tekkida ja saada rahvusvahelise rahahaldussüsteemi keskmeks. Kuigi Huang ei ütle selgesõnaliselt, et Hiina digitaalne jüaan peaks seda rolli täitma, mainib ta oma artiklis BRICS-i makseplatvormi BRICS Pay.

BRICS Pay on peagi ilmuv detsentraliseeritud digitaalsete maksete platvorm. Huang juhib tähelepanu sellele, et kui koostalitlusvõimega seotud probleeme saab lahendada, võiks keskpanga digitaalsed valuutad (CBDC) integreerida BRICS Payga. Eelkõige on Hiina, Venemaa ja Brasiilia oma vastavate digitaalvaluutaprojektidega saavutanud märkimisväärseid edusamme. Huang kinnitab, et CBDC-d võivad tõepoolest aidata kaasa dollari kaotamisele kahe- või mitmepoolsete piiriüleste tehingute kaudu, mida hõlbustavad digitaalse valuuta sillaprojektid.

Veel üks oluline aspekt, mida Huang rõhutab, on vajadus murda USA kontrolli all oleva SWIFT-panga sõnumisüsteemi domineerimine. Ta kinnitab, et Hiina liitlastel on vaja jõuliselt edendada dollari kaotamist sellistes võtmevaldkondades nagu energia ja toorained. Huang viitab sellele, et valuutavahetustehingud ja arveldamine toorainet tootvate riikidega, kasutades kohalikku valuutat ja jüaani, nõrgendavad järk-järgult nafta ja USA dollari vahelist sidet.

Kokkuvõtteks võib öelda, et digitaalsed valuutad, eriti Hiina digitaalsed jüaanid, võivad aidata kaasa dollari kaotamise protsessile. Edendades digitaalsete lahenduste kasutamist ja lahendades koostalitlusvõime probleeme, saavad sellised riigid nagu Hiina ja selle liitlased vähendada oma sõltuvust USD-st ja edendada maailma valuuta mitmepoolset polariseerumist.

Allikad:

– XY/Adobe

– Fujiani sotsiaalteaduste akadeemia

– Guangming Daily