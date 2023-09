Apple esitleb tooteüritusel iPhone 15, uut Apple Watchi ja AirPode

Apple Inc kuulutas välja oma aasta oodatuima tootesündmuse, kus tutvustatakse iPhone 15, uusi Apple Watchi mudeleid ja uusimaid AirPode. Üritus nimega "Wonderlust" toimub 12. septembril Apple'i peakorteris Californias Cupertinos.

Sündmuse tipphetk on iPhone 15 Pro sari, mis sisaldab olulisi uuendusi ja täiustusi. Lisaks arutab Apple ka oma tulevasi tarkvaravärskendusi, sealhulgas iOS 17, iPadOS 17 ja watchOS 10.

iPhone, Apple Watch ja AirPods on Apple'i ökosüsteemi põhitooted ja annavad ligikaudu 60% ettevõtte kogutulust. Apple loodab, et iPhone 15 turuletoomine aitab tal müügilangusest taastuda ja meelitab kliente oma seadmeid uuendama.

Üks märkimisväärne muudatus selle aasta iPhone'i väljalaskes on üleminek laadimise ja andmeedastuse USB-C standardile, mis võib parandada jõudlust, kuid võib tarbijaid häirida. See on teine ​​kord, kui Apple muudab iPhone'i porti, eelmine lülitus toimus 2012. aastal.

IPhone 15 on saadaval neljas mudelis: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ja 15 Pro Max. Baasmudelitel on alumiiniumist küljed ja klaasist tagakülg, kõrgekvaliteedilistel Pro mudelitel on aga uus disain, millel on titaanist küljed, harjatud välimus ja mattklaasist tagakülg. Tänu uuele tootmisprotsessile nimega LIPO on professionaalsetel mudelitel ka õhemad raamid.

Pro mudelitel on kiirem A17 kiip, mis on ehitatud uuele 3 nanomeetrisele tootmisprotsessile, pakkudes paremat jõudlust ja aku kasutusaega. Lisaks on Pro mudelitel olulisi kaamerauuendusi, sealhulgas täiustatud telefoto- ja ülilaiobjektiivid, samuti uuendatud telefotosüsteem koos riistvaralise suumivõimalusega.

Kõigil uutel iPhone'idel on täiustatud asukohavõimaluste jaoks ülilairiba pooljuht U2. Samuti lülituvad nad laadimiseks ja andmeedastuseks Lightningilt USB-C-le, suurendades edastuskiirust ainult Pro mudelitele.

Sellel üritusel tutvustab Apple ka Apple Watch Series 9 praegustes suurustes 41 mm ja 45 mm. Ettevõte peaks välja laskma ka teise põlvkonna Ultra, kuigi üksikasju selle mudeli kohta on vähe.

Üldiselt on Apple'i tootesündmus väga oodatud, kuna ettevõtte eesmärk on meelitada tarbijaid oma uusimate iPhone'i mudelite, tarkvarauuenduste ja Apple Watchi edusammudega. Üritus annab ka ülevaate Apple'i strateegiast, kuidas ületada turul esinevad väljakutsed, sealhulgas müügilangus ja mured Hiinas.

Allikas: Bloomberg