Euroopa Komisjon määrab digitaalturgude seaduse alusel kuus ettevõtet väravavahtideks

6. septembril 2023 teatas Euroopa Komisjon, et on digitaalturgude seaduse (DMA) artikli 3 alusel määranud väravavahtideks Alphabeti, Amazoni, Apple'i, ByteDance'i, Meta ja Microsofti. Need ettevõtted pakuvad 22 põhiplatvormiteenust, sealhulgas sotsiaalvõrgustikke, Interneti-brausereid, operatsioonisüsteeme ja mobiilirakenduste poode.

Nende ettevõtete määramine väravavahtideks on oluline samm DMA praktilise rakendamise suunas. Euroopa Komisjon on kehtestanud uue nõuete kogumi, mille eesmärk on tagada aus ja avatud digitaalturg Euroopa Liidus.

Mõned põhinõuded, mida määratud väravavahid peavad täitma, on järgmised:

Võimaldab lõppkasutajatel installida kolmandate osapoolte rakendusi ja rakenduste poode, mis kasutavad väravavahi operatsioonisüsteemi või töötavad sellega. Võimaldab hõlpsasti gatekeeperi põhiplatvormi teenuste tellimusest loobumist. Väravavahi platvormil reklaami tegevatele ettevõtetele juurdepääsu tagamine jõudluse mõõtmise tööriistadele ja teabele oma reklaamide sõltumatuks kontrollimiseks. Ärikasutaja andmete kasutamise keelamine, kui väravavaht konkureerib ärikasutajaga oma platvormil. Väravavahi enda toodete või teenuste eelisjärjestuse keelamine platvormil hostitud kolmandate isikute toodete või teenuste ees. Lõppkasutajate jälgimise keelamine väljaspool väravavahi põhiplatvormi teenust sihitud reklaamide jaoks ilma asjakohast nõusolekut hankimata.

Lisaks peavad väravavahid esitama kuue kuu jooksul pärast nende määramist üksikasjaliku vastavusaruande, milles kirjeldatakse meetmeid, mida nad on DMA järgimiseks rakendanud.

DMA eesmärk on suurendada konkurentsi ja ausust digitaalsel turul, käsitledes suurte veebiplatvormide turujõudu. Selle eesmärk on luua kõigile ettevõtetele võrdsed võimalused ning kaitsta tarbijate õigusi ja huve.

