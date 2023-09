Investorid on mures Hiina iPhone'ide piirangute ja dollari taastumise pärast

Investorid ootavad põnevusega nädala lõppu, kuna mure Hiina iPhone'idele kehtestatud piirangute ja dollari hiljutise tõusu pärast on jätnud turud varju. Apple on kogenud märkimisväärset turukapitalisatsiooni langust, ulatudes 200 miljardi dollarini, kuna Hiina on teatanud, et riigitöötajad piiravad iPhone'ide kasutamist. See uudis pole mõjutanud mitte ainult Apple'i, vaid on mõjutanud ka laiemat USA tehnoloogiasektorit ja suuremaid Apple'i tarnijaid Aasias. Hiina on Apple'i jaoks kriitiline turg ja kõik riigis kehtivad piirangud võivad ettevõttele ja selle tarnijatele olulisi tagajärgi avaldada.

Seevastu Hiina Huawei Technologies on alustanud oma uusima nutitelefoni Mate 60 Pro+ eelmüüki, mis on kogu maailmas tähelepanu pälvinud tänu edule USA sanktsioonidest ülesaamisel. Need vastandlikud arengud tehnoloogiasektoris rõhutavad turu volatiilsust ja ettearvamatust.

Teine turudünaamikat mõjutav tegur on USA tootluste tõus, mis viib dollari viimasel ajal domineerimiseni. Kauplejad usuvad, et kõrged intressimäärad püsivad ka lähitulevikus, mistõttu on peamiste valuutade jaoks raske dollari tugevusest aasta lõpuks üle saada. Dollari pidev kallinemine valuutakorvi suhtes ei ole mitte ainult põhjustanud maismaa jüaani 16 aasta madalaima taseme saavutamist, vaid avaldanud survet ka jeenile, ajendades kauplejaid potentsiaalse sekkumise suhtes valvsaks jääma.

Euroopa turgude avanedes valmistuvad investorid nädala potentsiaalselt tormiliseks lõpuks. Üleeuroopaline STOXX 600 indeks on seitsmel järjestikusel päeval olnud kahjumis, mis tähistab selle halvimat tootlust alates 2018. aasta veebruarist. Lisaks on turu fookus nihkunud võlgades vaevlevale Prantsuse supermarketi jaemüüjale Casinole, kuna see jääb Pariisi SBF-120 aktsiaindeksist välja. suurettevõtete mõõt.

Kokkuvõttes on mure Hiina iPhone'i piirangute ja dollari tõusu pärast põhjustanud ebastabiilse turuõhkkonna. Apple'i turukapitalisatsiooni langus, Huawei edukas nutitelefonide turuletoomine ja dollari ülivõimas tootlus on investoritele hoiatavad meeldetuletused maailmaturu volatiilsusest ja ettearvamatusest.

Mõisted:

– Turukapitalisatsioon: ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtus.

– Forexi strateegid: eksperdid, kes analüüsivad ja ennustavad valuuta liikumisi valuutaturul.

– Maismaa jüaan: Hiina jüaaniga kaubeldi Mandri-Hiinas.

– Jeen: Jaapani valuuta.

– Üleeuroopaline STOXX 600 indeks: indeks, mis kajastab peamiste Euroopa aktsiate tootlust.

– Aktsiaindeks SBF-120: Pariisi aktsiaturu võrdlusindeks, mis kajastab 120 suurema ettevõtte tootlust.

Allikas: Ankur Banerjee (Reuters)