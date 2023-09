Etioopia integreerib digitaalse ID tervishoiusektoriga

Etioopia tervishoiuministeerium ja riiklik identiteediprogramm on ühendanud jõud, et integreerida Fayda digitaalne ID riigi tervishoiusektorisse. Selle koostöö, mida tuntakse kui "Digital ID for Health", eesmärk on toimida patsientide registrina ja toetada erinevaid tervishoiualgatusi, sealhulgas riiklikke ravikindlustusskeeme, töötajate ja ametialaseid litsentse ning terviseandmete jagamist.

Rahvusliku identiteediprogrammi ja tervishoiuministeeriumi partnerluse eesmärk on lihtsustada tehinguid ja vähendada petturlikke nõudeid turvalise ja reaalajas identiteedikontrolli kaudu. Kuigi teadaanne ei anna konkreetseid üksikasju identiteedi kontrollimise ja autentimise kohta, hõlmab see tõenäoliselt Fayda registreerimisprotsessi käigus jäädvustatud biomeetria kasutamist.

Alates 2019. aastast on Simprints töötanud koos Etioopia valitsusega biomeetrilise digitaalse ID süsteemi väljatöötamise nimel, mis seob patsiendid nende digitaalsete terviseandmetega. Selle projekti edasiseks edendamiseks käivitas Simprints hiljuti hanke, et otsida konsultanti, kes aitaks määratleda järgmised sammud.

Fayda integreerimine tervishoiusektorisse peaks samuti tõhustama haldust ja volikirjade kontrollimist, edendades läbipaistvust ja jõustades kutsestandardeid. Valitsus eeldab, et see integratsioon vähendab registreerimisaega ja parandab tervishoiuteenuste osutamist.

Etioopia riikliku identiteediprogrammi üks eesmärke on integreerida Fayda erinevatesse valitsusministeeriumidesse, välistades vajaduse korduvate identiteedikontrollide ja registreerimiste järele. Selle hõlbustamiseks on Fayda ID-kaartide pakkujaks valitud Madras Security Printers.

Üldiselt on digitaalse ID integreerimisel Etioopia tervishoiusektorisse potentsiaali protsesside sujuvamaks muutmiseks, patsientide hoolduse tõhustamiseks ja üldise tervishoiusüsteemi tugevdamiseks.

