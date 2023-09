Saate sissevahetusega Samsung Galaxy S23 Ultra tohutult allahindlust

Kui otsite uut kaameraga telefoni, on nüüd ideaalne aeg Samsung Galaxy S23 Ultra kaalumiseks. Praegu pakub Samsung sellele seadmele tohutut allahindlust, mille hind langeb 980 dollarit, mis vähendab kogumaksumust 399.99 dollarile võrreldes algse hinnaga 1,379.99 dollarit.

Soodustus on saadaval täiustatud kaubanduskrediidi programmi kaudu. Sobiva seadmega kaubeldes saate lisaks 800 dollari väärtuses salvestusruumi täiendusele saada kuni 180 dollarit vahetuskrediiti. See tehing mitte ainult ei muuda telefoni soodsamaks, vaid annab ka võimaluse oma seadet uuendada.

Meie Samsung Galaxy S23 Ultra ülevaates leidsime, et see on kiire ja tundlik seade, millel on uskumatu ekraan. Selle telefoni silmapaistvaks omaduseks on kaamera, mis ületas meie testides kõiki teisi mudeleid. Kui erakordne kaamera on sinu jaoks prioriteet, tasub seda telefoni kindlasti kaaluda.

Saadud vahetuskrediidi summa sõltub teie vahetusseadme väärtusest. Loomulikult toovad uuemad seadmed kaasa kõrgemad kaubavahetuse väärtused. Arvestades aga Samsung Galaxy S23 Ultra suurepärast kaamera jõudlust, võib iga seade, mille vahetate, olla seda väärt.

Kui olete endiselt skeptiline, vaadake parimaid saadaolevaid Samsung Galaxy S23 Ultra hindu ja pakkumisi. Selle seadme soodushind koos suurepäraste kaameravõimalustega muudab selle kaalukaks valikuks kõigile, kes vajavad tipptasemel kaameraga telefoni.

