Nõiutud portaalide väljalaskmine lükkub ümber

Enchanted Portals, Cupheadist inspireeritud kauaoodatud 2D-platvormiseade, on teatanud oma Nintendo Switchi väljalaske edasilükkamisest. Algselt plaaniti mängu käivitada 6. septembril, kuid nüüd ilmub mäng "paar nädalat hiljem" koos mängu PS4 ja Xbox One versioonidega, teatas arendaja Xixo Games Studio Twitteris.

Kuigi Enchanted Portalsi PC-versioon jõudis oma väljalaskekuupäevale 5. septembril, on mängu varased muljed olnud vähem kui tähed. Steami kasutajate arvustused on praegu "enamasti negatiivsed", kusjuures paljud kasutajad nimetavad ühe peamise probleemina juhtimisprobleeme. Loodetakse, et Switchi versiooni avaldamise viivitus annab arendajatele aega, mis on vajalik nende probleemide lahendamiseks ja parema mängukogemuse pakkumiseks.

Enchanted Portals on 2D-platvormi koostööpartner, mis järgib lugu kahest algajast mustkunstnikust nimega Bobby ja Penny, kes leiavad, et on takerdunud dimensioonide vahele. Mäng sisaldab meeldejäävat muusikat, võluvat vanaaegset kunsti ja pidevat komöödiat, mis tõotab kapriisset ja kiiret mängukogemust. Mängijaid ootavad ees väljakutseid esitavad platvormi etapid, põnevad bossilahingud ning võimas loitsude ja liigutuste arsenal takistuste ületamiseks ja mängus edenemiseks.

Kuigi viivitus võib pettumust valmistada fännidele, kes ootasid kannatamatult väljaandmist, on see vajalik samm tagamaks, et mäng vastaks mängijate ootustele kvaliteedistandarditele. Olge kursis edasiste teadetega, mis puudutavad Nintendo Switchi Enchanted Portalsi uut väljalaskekuupäeva.

Allikad:

– Nintendo Life: [manustatud sisu]

- Nintendo Everything: [allikas]

- Steam: [allikas]