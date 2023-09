Käigukastistuudio on väidetavalt mõjutatud Embracer Groupi ümberstruktureerimispüüdlustest

Hiljutiste aruannete kohaselt on Gearbox Studio viimane stuudio, mida Embracer Groupi käimasolevad ümberstruktureerimistööd on mõjutanud. Embracer Group kuulutas juunis välja põhjaliku ümberstruktureerimisprogrammi, et taastuda aastate jooksul tehtud märkimisväärsetest kulutustest ja aktsiahinna 40-protsendilisest langusest pärast ebaõnnestunud strateegilist partnerlust Savvy Games Groupiga.

Ümberstruktureerimise osana suleti eelmise kuu lõpus kohe teine ​​Embracerile kuuluv stuudio Volition Games. Nüüd teatab Reuters, et Gearbox võib olla järgmine stuudio, mille Embracer lahti laseb. Väidetavalt teeb Embracer koostööd investeerimispankadega Goldman Sachs ja Aream & Co, et uurida Gearboxi müügi võimalust. Nad on juba saanud huvi kolmandatelt isikutelt, kes soovivad stuudiot omandada.

Väärib märkimist, et Embraceri aktsiahinnad on pärast seda uudist näinud positiivset nihet. Gearbox, mille Embracer ostis 2021. aastal, andis oma hiljutiste mänguväljaannetega erinevaid tulemusi. Väljaandja Take-Two andmetel oli uute lugude müük piirimaadest väidetavalt madal. Teine Borderlandsi spin-off, Tiny Tina's Wonderlands, ületas aga ootusi. Tegevjuht Randy Pitchford oli varem öelnud, et tulevased kogemused on juba väljatöötamisel.

Väljaandjana plaanib Gearbox 3. aasta alguses välja anda Hyper Light Breaker ja Homeworld 2024. Embracer Groupi ümberstruktureerimispüüdluste ja Gearboxi tuleviku osas võib ilmneda rohkem arenguid.