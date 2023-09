EE tõstab rändluse edasise plaani hindu 60 protsenti, vihastades kliente

EE, üks Ühendkuningriigi juhtivaid võrguteenuse pakkujaid, teatas hiljuti oma Roam Furtheri plaani olulisest hinnatõusust. See plaan võimaldab klientidel kasutada andmeid, kõnesid ja tekstsõnumeid sellistes riikides nagu USA, Mehhiko, Kanada ja Austraalia. Aasta alguses oli lisandmooduli maksumus 10 naela kuus, mis hiljem tõusis märtsi lõpus 15 naelani. EE kliente on aga nüüd teavitatud, et hind tõuseb 25 naelani kuus 18. oktoobril 2023. See tähendab jahmatavat 60 protsendilist tõusu ja enam kui kahekordset alghinda aasta alguses.

Pole üllatav, et paljud EE kasutajad pole selle järsu hinnatõusu üle rahul. Mõned on väljendanud oma pettumust sotsiaalmeedia platvormidel, lubades lülituda teistele võrgupakkujatele. Kuigi selle olulise tõusu põhjus on teadmata, on selge, et EE kasutajad peavad lisakulusid põhjendamatuks.

Tasub teada, et EE pole ainuke võrgupakkuja, kes välismaal andmeside kasutamise eest lisatasu küsib. Ka teistel pakkujatel, nagu Three ja Vodafone, on rahvusvaheliste andmete eest tasu. USA-s on andmetele juurdepääsu eest kolm tasu 5 naela päevas, samas kui Vodafone'i tasud varieeruvad olenevalt lepingust umbes 6.50 naela.

Neile, kes reisivad sageli ja soovivad vältida EE kõrgendatud tasusid, on aga potentsiaalne lahendus. Nutikate eelistega paketi võtmine, mida saab iga kuu muuta, võib pakkuda selliseid valikuid nagu Roam Further, Apple TV+ või Microsoft 365 Personal. Mõjutatud EE klientidel on soovitatav uurida alternatiivseid pakkumisi, mis võivad aidata neil raha säästa.

