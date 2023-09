Ed Boon paljastab Hot Ones'i intervjuu ajal Johnny Cage'i jaoks Jean Claude Van Damme Skini filmis "Mortal Kombat 1"

By

Hiljutise "Hot Onesi" intervjuu ajal jagas algse Mortal Kombati mängu režissöör Ed Boon fännidele põnevat värskendust. Ta paljastas tegelaskuju Johnny Cage'i uue naha, mis põhineb 80ndate märulikangelasel Jean Claude Van Damme'il. See nahakujundus avaldab austust Van Damme esinemisele filmis Bloodsport, mis oli Mortal Kombati ja Johnny Cage'i tegelase inspiratsiooniks.

Boon väljendas oma põnevust Van Damme kaasamise üle mängu Mortal Kombat 1, nimetades seda frantsiisi "täisringi kinnitamise hetkeks". Van Damme ühineb teiste 80ndate legendidega, nagu Robocop ja Terminaator, kes on mängus esinenud.

Uuel nahal on Johnny Cage'ile kandmisel Van Damme'i sarnasus ja tema hääl. Siiani on ebaselge, kas häälesalvestised on uued või pärinevad Van Damme varasemast loomingust.

Mortal Kombat 1-l on juba staaride nimekiri, kusjuures esimene Kombati pakett sisaldab crossover-tegelasi, nagu Homelander, Omni-Man ja Peacemaker. Vähe sellest, vampiirisõdalase Nitara rollis on näitlejaskonda lisatud A-nimekirja talent nagu Megan Fox.

Tulevane Mortal Kombat 1 mäng on seeria pehme taaskäivitamine ja Van Damme sarnasuse saamine on oluline samm frantsiisi uue ajastu käivitamisel. Mäng peaks ilmuma 14. septembril PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switchi ja PC jaoks.

Allikas: The Nerd Stash