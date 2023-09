Drop tutvustab Ctrl, Alt ja Shift mehaaniliste klaviatuuride täiendatud versioone

By

Corsairi hiljuti omandatud mehaaniliste klaviatuuride tootja Drop on avalikustanud oma populaarsete klaviatuuride uued versioonid, sealhulgas Alt V2, Ctrl V2 ja Shift V2. Nendel uutel mudelitel on jõudluse ja ühilduvuse parandamiseks mitmeid täiustusi.

Üks olulisi täiustusi on viie kontaktiga lülitite toe lisamine kolme kontaktiga lülitite asemel. See täiustus võimaldab klaviatuuridel ühilduda laiema valiku järelturu lülititega. Lisaks toetavad uued mudelid nüüd ametlikult VIA kohandamistarkvara, pakkudes kasutajatele võimsat tööriista klaviatuuriseadete muutmiseks.

Klaviatuuride akustika parandamiseks on Drop lisanud nende konstruktsioonile täiendavaid vahukihte. See aitab vähendada järelkaja ja luua tippimise ajal rahuldavama heli. Stabilisaatoreid, mis vastutavad suuremate klahvide stabiilsena hoidmise eest, nagu tühikuklahv, on samuti täiustatud, et parandada nende helikvaliteeti.

Klaviatuuridel on endiselt alumiiniumist korpus ja lülitid on suunatud põhja poole, võimaldades paremat valguse läbilaskvust läbi klahvide. See orientatsioon võib aga veidi piirata järelturu klahvistiku ühilduvust.

Drop pakub klaviatuuride jaoks erinevaid konfiguratsioone. Neid saab osta eelehitatud klaviatuuridena või paljaste komplektidena kasutajatele, kes eelistavad kasutada oma lüliteid ja klahviotsikuid. Alt V2 ja Ctrl V2 on saadaval nii madala kui ka kõrge profiiliga ümbristega, mis võimaldab kasutajatel valida oma eelistatud esteetika.

Huvitav on see, et Drop pakub täiendatud komponente ka järelturu versiooniuuendustena olemasolevatele Ctrl, Alt ja Shift omanikele, kes ei soovi osta täiesti uut klaviatuuri.

Üldiselt toovad need Ctrl-, Alt- ja Shift-klaviatuuride uued versioonid kaasa hulga täiustusi, muutes need turul konkurentsivõimelisemaks. Tänu täiustatud lülitite ühilduvusele, kohandatavale tarkvaratoele ja täiustatud akustikale pakuvad need klaviatuurid mehaaniliste klaviatuuride entusiastidele mõjuvat võimalust.

